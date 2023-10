La série All the light we cannot see, diffusée sur Netflix le 2 novembre, a été tournée en partie à Villefranche. Une avant-première est prévue le lundi 30 octobre. Attention, c'est limité à 200 places.

La mairie, Occitanie Films et Netflix organisent une projection en avant-première des deux premiers épisodes de la série « Toute la lumière que nous ne pouvons voir » (All the light we cannot see). Ouverte au public et gratuite, celle-ci aura lieu le lundi 30 octobre, à 20h, au Cinéma CinéAzur Le Vox de Villefranche-de-Rouergue. "Le cinéma offrant les conditions optimales de projection pour cette production qui est l’une des affiches phares de Netflix pour les prochaines semaines. Shawn Levy, le réalisateur de la série, a accueilli avec joie l’idée de cette avant-première, qu’il voit comme un moyen de cultiver le souvenir d’un tournage à tous égards exceptionnel au cœur de notre belle bastide", commente la municipalité. L’évènement est d’autant plus remarquable que Netflix n’organise que très rarement des avant-premières pour le lancement de ses films et séries. Attention, c'est limité à 200 places Public : adulte. Peut heurter les moins de 17 ans. Tarif : gratuit. Modalités d’accès : attention, les places pour cette projection seront à retirer au cinéma à partir du vendredi 20 octobre, aux horaires d’ouverture. Deux places maximum seront données à chaque personne se présentant à l’accueil. Dans la limite des 200 places disponibles. Durée : 52 minutes par épisode, soit environ 2 heures de projection pour les deux épisodes à la suite. Pour rappel, la série sera lancée officiellement sur la plateforme Netflix le 2 novembre 2023.