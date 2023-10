Villefranche-de-Rouergue. Les judokas à la rencontre des pros de la discipline

Les jeunes se sont rendus à Espalion à l’occasion de l’opération "Itinéraire des champions".

Jour de fête pour la trentaine de judokas villefranchois qui s’est rendue à Espalion pour "l’Itinéraire des champions". Cette opération de la Fédération française de judo, mise en place localement par le Judo-club Espalion avec l’aide de la mairie, a été un énorme succès.

Les judokas ont pu rencontrer six membres de l’équipe de France, tous auréolés de titres et de médailles : Cathy Arnaud, Stéphanie Possamaï, Estelle Gaspar, Guy D’elvingt, Marc Alexandre et Alexandre Iddir. Judo Villefranche peut s’enorgueillir d’avoir accueilli sur les tatamis du gymnase du Tricot trois de ses champions : Cathy Arnaud, Stéphanie Possamaï et Alexandre Iddir.

Sans oublier le maître de cérémonie de cet "Itinéraire des champions", Fred Lecanu, qui commente les grandes compétitions de judo à la télévision et qui, cet été encore a séjourné à Villefranche pour quelques jours de vacances.

Animations multiples

Les judokas villefranchois auront l’occasion dans les jours à venir d’approcher d’autres champions. En effet, le club organise un déplacement à Montpellier, les 4 et 5 novembre, pour les championnats d’Europe qui ont lieu dans la préfecture de l’Hérault. Auparavant, c’est un expert en judo, Yves Cadot, qui sera accueilli à Villefranche vendredi et samedi prochain pour un stage ouvert à tous les clubs de la région. Nul doute que cette pointure de l’enseignement du judo saura captiver tous les participants à ces deux journées de stage.

Enfin, dans ce programme chargé du club villefranchois en cet automne, s’annonce son traditionnel gala du 11 novembre. Chaque année, le jour de l’Armistice, de nombreux judokas foulent les tatamis installés pour l’occasion dans la salle Adrien Blanchet (salle du basket). La compétition sera ouverte cette année aux catégories poussins, benjamins et minimes.