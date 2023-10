Aveyron Events : une agence "authentique et humaine"

Installée depuis 2019 à Saint-Georges de Luzençon, Aveyron Event vient de fêter quatre années de succès.

L’histoire commencée aux balbutiements de la crise Covid aurait pu se terminer plus vite que prévu. La séquence aura, au contraire, permis aux fondateurs d’Aveyron Events de peaufiner son offre et de "faire les choses de la meilleure des façons possibles". Moins de quatre ans plus tard, les questionnements du début ont fait place à un savoir-faire que s’arrachent les clients de cette toute jeune agence événementielle installée à Saint-Georges-de-Luzençon.

Derrière Aveyron Events, Émilie et Julien Lopez. Elle, "accro aux petits détails" portée sur la décoration, l’organisation, la scénographie. Lui, sur la gestion technique, l’installation, la location de matériel… Un duo complémentaire à souhait qui a fait des petits avec l’arrivée de Baptiste, Mélanie et Emma. Tous essaimant leur professionnalisme dans les limites du territoire qu’ils arpentent avec une énergie communicative. Mariages, réunions de famille, réceptifs en tous genres, portes ouvertes pour le volet organisation.

Location et vente de matériels, de décorations, de service de catering, de tentes pour tous les budgets… Aveyron Events ne s’interdit rien et s’est fait un nom auprès des particuliers et des entreprises qui compose à 50/50 un chiffre d’affaires en constante progression. "2022 a été une année incroyable pour nous. 2023 encore mieux", apprécie Émilie. Que dire aussi de 2024, où déjà les week-ends d’Aveyron Events sont combles entre la fin avril et le mois de novembre… N’en jetez plus.

La petite boîte sud-aveyronnaise ne manque pas de projets, ni d’idées, et encore moins de ressources pour répondre aux demandes avec une gageure, rendre possible l’impossible avec "authenticité et sérieux" en prenant garde à "rester à taille humaine". "On préfère travailler avec les prestataires que nous connaissons le mieux", valide Émilie. "Depuis le début, de nombreux clients nous font confiance pour l’organisation de leurs évènements professionnels ou privés. Nous avons fait du chemin, l’équipe s’agrandit et nous mesurons celui qu’il nous reste à parcourir avec cette même exigence, cette même énergie."