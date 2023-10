Villefranche-de-Rouergue. "Reconversion" : une expérience originale

C’est dans l’ancienne épicerie du 38 rue de la République que la compagnie A.W.A.C s’est posée pendant une semaine à initiative des Espaces Culturels. Le temps de faire revivre ce lieu déserté en un espace vivant partagé avec la complicité des commerçants et des habitants qui se sont prêtés avec enthousiasme aux facéties des comédiens.

Collecte de témoignage, vidéos, mises en scène… tout un programme sous le signe de l’humour autour d’une "Reconversion" du centre-ville présenté lors de deux soirées de restitution. Et si le projet "Cap Villeuf 3000" s’est avéré très utopique et décalé, l’objectif de la Cie A.W.AC est atteint.

Partager du rire, apporter de la joie et de la bonne humeur, provoquer des rencontres improbables, créer des liens… Une expérience originale que les participants et les spectateurs ne sont pas près d’oublier ! Un grand bravo aux comédiens, Nicolas Ibanez et Thomas Soudan, à Matthieu Delcourt pour les images et vidéos et à Géraud Cassagne pour la régie.

Le plein de victoires, le week-end dernier, pour le club

Le week-end dernier, les – 17F rencontraient leurs homologues de Maurs. Une rencontre semée de péripéties qui débouche sur une victoire à un point. Les Villefranchoises ont mené au score dans les 10/15 premières minutes puis la tendance s’est inversée à la mi-temps où les Maursoises mènent de 4 points. En deuxième mi-temps les filles égalisent pour finalement remporter le match.

Les – 13 étaient quant à eux à Espalion pour l’équipe mixte, qui s’est inclinée malgré de belles actions.

L’équipe des garçons s’est quant à elle déplacée à Mende. Face à une équipe de Mende remaniée pour l’occasion, les garçons reviennent avec une belle victoire. Ils ont su faire preuve d’une cohésion sans failles pour rester devant au score tout au long du match avec une petite avance. Score final 29- 25 pour nos jaunes et bleus.

Match arraché pour les séniors

Enfin, en ce week-end de coupe de France, les seniors se déplaçaient à Pont-de-Salars pour un match contre LSH 2. Le match a été très arraché dès le départ. En première mi-temps la défense faisait défaut aux Villefranchois. Néanmoins, ils ont su se reprendre jusqu’à la fin du match, qu’ils devront finir à 2 joueurs de moins à cause de trop gros engagements défensifs. Défaite sur un score de 33 à 34.

Malgré cette défaite les seniors du HBCV passent quand même au second tour car plusieurs joueurs de l’équipe première de LSH sont venus gonfler les rangs de l’équipe 2, ce qui n’est pas réglementaire. Victoire officielle : 20 à 0 pour forfait, à notre avantage.