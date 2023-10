Aveyron : santé, RSA, RN88... L'actualité politique des députés Mazars et Rousset

Un an et demi après la réélection de l'un, et l'élection de l'autre à l'Assemblée nationale, les députés de la majorité présidentielle de la première et troisième circonscription de l'Aveyron font le point sur l'actualité, nationale comme départementale.

Une période particulière et "chahutée". Les deux députés du groupe La République en marche de l'Aveyron, Stéphane Mazars et Jean-François Rousset le reconnaissent, cette première année de mandat à l'Assemblée nationale a valu son lot de rebondissements. Au cœur du budget 2024 En cause, leur présence, certes dans la majorité présidentielle, mais une majorité relative. Alors, ils préfèrent mettre tout de suite les choses au clair quant aux débats survenus à l'occasion du premier volet du projet de loi de finances, approuvé par recours à l'article 49.3 de la Constitution. "Cet outil est indispensable, sinon le pays se retrouverait à l'arrêt", indique Stéphane Mazars, député de la première circonscription. Il poursuit : "Sur d'autres textes, c'est différent. (Il regrettait l'approbation de la réforme des retraites par ce biais, NDLR) Mais sur un tel projet, le vote est simple, la majorité l'approuve, l'opposition le rejette." L'occasion justement de retracer les points clés de ce budget 2024, avec "une hausse dans le secteur de la transition énergétique, de l'agriculture et de la santé", se réjouit Jean-François Rousset, élu, lui, de la troisième circonscription. Des points qui, selon les pensionnaires du Palais Bourbon, sont particulièrement concernant pour notre territoire. Le RSA sous conditions ? Une réussite C'est en ce sens justement, qu'ils saluent l'engagement du Département sur le bénéfice du RSA sous conditions, via France travail, le bassin decazevillois étant l'un des territoires d'expérimentation en France. "L'objectif n'est pas de stigmatiser les bénéficiaires, mais de redorer la valeur du travail, présente Stéphane Mazars. Être au RSA n'est pas une fin en soi. Et on le voit avec cette expérimentation, selon les premiers chiffres, 15 % des personnes ont retrouvé un premier pas vers l'emploi", complète Jean-François Rousset. Mieux gérer l'accès aux urgences Sur le domaine de la santé, outre la mise en place de la loi Rist et la proposition de loi Valletoux, l'Aveyron a été marqué par la régulation de l'accès aux urgences, à Decazeville comme à Rodez. Sur ce sujet, les députés plaident pour une meilleure organisation. "Il faut que nous arrivions à un point où les gens ne se rendent aux urgences que quand c'est réellement nécessaire", juge celui qui est basé sur le Piton. Il plaide ainsi pour une meilleure organisation entre médecine privée et publique. Défendre le projet RN88 Dans nos colonnes le 11 octobre dernier, Gérard Larcher rejoignait la position d'Arnaud Viala, président du Département sur le passage à 2x2 voies de la RN88 entre Rodez et Sévérac-d'Aveyron, mettant la pression sur l'Etat. Il semble que Stéphane Mazars et Jean-François Rousset rejoignent cette liste. "La Région s'est positionnée et ça avance positivement. Il faut maintenant que l'Etat y aille de sa contribution, à nous d'appuyer cela, déclarent-ils. S'il y a bien un territoire qui a besoin des routes pour se désenclaver, c'est bien l'Aveyron." Affaire à suivre.