Espalion. Centre social : la journée confiture riche en partage et en gourmandise

Le Centre social est une association portée par les habitants, appuyés par une équipe de professionnel, qui accompagnent les habitants à construire leurs projets.

Ainsi, mardi dernier, une dizaine de cheffes cuisinières ont proposé une journée confiture à la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt. Avec une quinzaine d’enfants et leur famille, cette journée fut riche en partage et en gourmandise. Le résultat : 135 pots de confiture, coulis, compote, et quelques kilos de pâte de coing… Et surtout, des sourires sur tous les visages.

Les participants des "Rendez-vous en cuisine", les enfants de l’accueil de loisirs et les familles vont se régaler.

"Les cuisinières remercient chaleureusement les commerçants qui ont donné des fruits : Huit à Huit, Valadier Primeur à Espalion et Netto à Saint-Côme, les généreux donateurs de fruits du jardin et de pots de confiture en pagaille, et la Mairie de Saint-Côme-d’Olt qui nous a accueillis", ont commenté les organisateurs.

Prochain rendez-vous le 10 novembre

Des ateliers seniors "Du champ à l’assiette", autour de l’alimentation et de la cuisine, sont prévus entre octobre et mai 2024.

Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à venir au Centre social, plateau de la Gare à Espalion, le vendredi 10 novembre à 10 heures pour en savoir plus et vous inscrire.

Les ateliers sont gratuits

Et si vous souhaitez venir flâner, papoter, boire un café, jouer à des jeux de société, soyez les bienvenus au Centre social, tous les premiers samedis du mois : le prochain aura lieu le samedi 4 novembre, de 10 heures à 17 heures.