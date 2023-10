Ils portent secours à l'un des leurs, victime d'un malaise : quatre piétons mortellement percutés par une voiture

Quatre piétons ont été mortellement percutés par une voiture, à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, dimanche 29 octobre 2023.

Le Val-d'Oise a vécu un dimanche cauchemardesque. Alors qu'un gendarme a mis fin à ses jours après avoir tué ses trois enfants à Vémars, quatre piétons ont été mortellement percutés à Sarcelles, toujours dans la journée de ce 29 octobre.

L'un des leurs victime d'un malaise

Selon le Parisien, il était 18 heures 30 lorsqu'un groupe de quatre piétons s'est arrêté sur une route, dans une zone hors passage piéton et non éclairée. La cause : un de ses membres est victime d'un malaise. Le quatuor sortait visiblement d'un local où s'était tenu, quelques instants plus tôt, un événement de la communauté haïtienne.

Mortellement percutés

C'est alors qu'une Renault Twingo circulant sur cette deux fois deux voies limitée à 50 km/h percute les piétons. Les deux hommes, de 52 et 62 ans, et les deux femmes, de 31 et 66 ans, sont en arrêt cardiaque lorsque les pompiers arrivent sur place. Ces derniers n'arriveront malheureusement pas à réanimer les victimes. Le bilan est donc extrêmement lourd : quatre morts.

Le conducteur âgé de 29 ans

Toujours selon Le Parisien, le conducteur du véhicule qui a mortellement percuté les piétons est âgé de 29 ans. Arrêté et placé en garde à vue, il était négatif aux stupéfiants et à l'alcoolémie. Un important dispositif a été déployé : 42 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place.