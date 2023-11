Decazeville. Le dispositif "grand froid" se prépare avant l’hiver

Un plan pour lutter contre le grand froid est mis en place. Plusieurs recommandations sont à connaître.

Comme chaque année, la ville et le CCAS de Decazeville mettent à la disposition des Decazevillois un registre nominatif sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes en situation de handicap lorsqu’elles sont fragiles et isolées et qu’elles vivent à leur domicile.

Ce registre est mis en place dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence départemental pour des risques exceptionnels et notamment de grand froid. Son objectif est de favoriser les interventions des services auprès des personnes inscrites, en cas de déclenchement du plan par la préfecture de l’Aveyron.

Dans l’hypothèse où un épisode de "grand froid" serait annoncé, un contact périodique sera organisé afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites.

La demande de recensement peut être formulée par la personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (famille, voisin, ami, service d’aide à domicile…). Elle peut se faire par écrit auprès du CCAS au 2A, rue Cayrade à Decazeville ou par téléphone, au 05 65 43 82 60.

Toutes les dispositions utiles sont prises pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés.

Que faire face au risque de "grand froid" ?

Vérifier le bon état de marche de votre installation de chauffage. Il est recommandé de ne pas utiliser de chauffage d’appoint, notamment à hydrocarbure, de manière continue (risque d’exhalation de monoxyde de carbone, gaz inodore et incolore extrêmement nocif). Prévoyez l’équipement nécessaire aux situations d’urgence, comme des vêtements chauds, ou des couvertures notamment dans la voiture.

Que faire si le dispositif "grand froid" est déclenché ?

Restez chez vous autant que possible. Si vous devez absolument sortir, couvrir les parties du corps les plus sensibles au froid : pieds, mains, cou, tête. Limitez les efforts physiques et les activités à l’extérieur. Nourrissez-vous convenablement. Maintenez la température ambiante de votre domicile à 19 °C.

Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, appelez le 15. Enfin, restez en contact avec vos proches et votre voisinage en prenant régulièrement des nouvelles et en en donnant.

