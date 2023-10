Tempête Ciaran, vent jusqu'à 170 km/h : les trains ne circuleront plus dans ces régions à partir de mercredi soir

Sauf les TGV, les trains ne circuleront plus à partir de mercredi soir et toute la journée de jeudi dans plusieurs régions.

La "tempête majeure" Ciaran va apporter des rafales de vent qui souffleront de 100 à 170 km/h sur le littoral atlantique, surtout en Bretagne, dans la nuit de mercredi 1er à jeudi 2 novembre 2023. Trois départements sont pour l'instant en vigilance orange, avec une forte probabilité de passer en rouge : Finistère, Côtes d'Armor et Morbihan.

La SNCF a annoncé que le trafic ferroviaire sera interrompu, dès mercredi à 22 heures, pour l'ensemble des lignes TER en Bretagne, Pays de Loire, Normandie, Centre-Val de Loire et dans les Hauts de France. Un retour à la normale sera peut-être attendu vendredi 3 novembre, en fonction des potentiels dégâts que pourrait engendrer la tempête Ciaran.

Les TGV devraient continuer de circuler, mais certaines villes ne seront pas desservies. Voici les lignes qui seront toujours sur les rails :

Paris <-> Rennes et Paris <-> Lille mais ne desserviront pas les gares intermédiaires situées hors lignes à grande vitesse.

Paris <-> Le Mans, à partir de jeudi 14h si rien ne s’y oppose. Les voyages vers Nantes et La Rochelle ne seront pas assurés

Paris <-> Tours, Poitiers, Angoulême, Bordeaux et le Sud Aquitaine, sans restriction.

L'une des plus grosses tempêtes depuis 1980

Sur le littoral en Bretagne, on s'attend à des rafales pouvant aller à 170 km/h localement, des vagues pouvant grimper 8-10 mètres de hauteur, et de fortes pluies capables de causer des ruissellements. Face à ce phénomène météo extrême, une vigilance rouge pourrait être déclenchée dans les départements de Bretagne pour la nuit de mercredi à jeudi.

"Compte tenu des prévisions de rafales et des régions concernées, la tempête Ciarán devrait se classer parmi les 40 tempêtes majeures depuis 1980, même si elle n’atteint pas le degré de sévérité estimé lors de tempêtes historiques comme Lothar et Martin. L’indice de sévérité utilisé pour classer ces tempêtes est calculé à partir des mesures de rafales de vent, et ne tient pas compte d’autres facteurs aggravants comme les cumuls de précipitations et phénomènes de submersion marine", détaille Météo France.