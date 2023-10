Auriac-Lagast. Une boulangerie ambulante dans le village

Durant trois semaines, la "Mie résistante" et la "Galette engagée" ont élu domicile au Moulin de Laval, à la ferme de Javy, à quelques encablures de Meljac. Sabrina et Marc ont en effet décidé d’effectuer un tour de France au départ de leur Bretagne natale avec leur boulangerie ambulante.

L’idée, sur les trois semaines de leur périple, est de se rendre dans les villages dépourvus de boulangerie afin de fabriquer pour les villagesois du pain au levain cuit au bois, sans électricité.

Le matin, façonnage, cuisson et en fin d’après midi vente du pain. Si nos Bretons souhaitent découvrir diverses régions, ils veulent également tisser des liens et pourquoi pas susciter des vocations. En parallèle Sabrina propose ses galettes et crêpes bretonnes.