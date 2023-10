Villefranche-de-Rouergue. Une nouvelle saison à écrire pour "Paroles vives"

L’association Paroles vives a fait sa rentrée. Une nouvelle saison culturelle riche de projets. Après le salon des associations du 9 septembre, les ateliers d’écriture "Du cri à l’écrit", animés par Jean Baro, ont repris un mardi par mois de 14 h 30 à 16 h 30 à l’hôtel des Fleurines (réservés aux membres de Paroles vives). Prochaines dates : le 21 novembre et le 19 décembre. À noter : le recueil "Du cri à l’écrit", annales de l’atelier écriture 2022-2023, est en vente auprès de l’association et à La Folle avoine.

Les "poésie du soir" ont lieu un jeudi par mois de 20 heures à 21 h 30 à l’Hôtel des Fleurines (ouvert à tous avec consommation à prendre). Prochaines séances : jeudi 9 novembre et jeudi 7 décembre. L’atelier photo "Voir et dire l’image" animé par Jean Baro a lieu un lundi par mois de 18 h 30 à 20 heures à la salle de réunion, 31 rue du Sénéchal (réservé aux adhérents). Les prochains ont lieu le 13 novembre et le 11 décembre.

Paroles vives a participé au mois de la poésie d’octobre à la Manufacture, à travers des "cabinets de poésie" sur le thème du corps (3 lectrices de l’association). À venir, l’exposition annuelle d’arts visuels "Vent d’images" du 29 novembre au 10 décembre, à la salle voûtée. Ouverte à des exposants non adhérents.

En 2024

- Janvier : lancement du 3è concours national de poésie francophone "Murmures sous le Pont des consuls" et participation à la journée de la lecture.

- Du 9 au 24 mars : c’est le Printemps des poètes avec l’affichage des poèmes dans les vitrines de la ville et du 13 au 24 mars, l’exposition "L’Oeil Poète" et son kiosque à textes.

- En mai parution du recueil "les Miscellanées poétiques 2024" de Paroles vives. Rendez-vous aussi dimanche 4 mai pour le Marathon "Les photos ont la parole".

Fin juin, ce sera la 2e édition de "Villefranche en poésie" et du marché de l’Art puis septembre verra la parution du recueil "Du cri à l’écrit" annales 2023-2024 de l’atelier d’écriture.

Renseignement : 05 65 45 37 66/ paroles.vives12@gmail.com