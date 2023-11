Rentrée de novembre : quand sont fixées les prochaines vacances pour les élèves aveyronnais ?

Ce lundi 6 novembre 2023, c'est la rentrée, la deuxième de l'année après celle de septembre. Jusqu'à quand les élèves aveyronnais devront-ils attendre pour de nouveau goûter aux vacances ? On fait le point.

Ça y est, c'est la rentrée ! Les deux premières semaines de vacances depuis les congés d'été viennent de s'achever. Jusqu'à quand les élèves aveyronnais devront-ils attendre pour goûter aux prochains repos ? On fait le point.

Rendez-vous le 22 décembre

Les écoliers d'Aveyron comme de France sont repartis, ce lundi, pour sept semaines de cours. Il n'y a pas de distinction entre les zones durant le premier trimestre, puisque tout le monde est en vacances en même temps, que ce soit pour la Toussaint comme pour les fêtes de fin d'année.

La date des vacances est la même pour tout le monde : ce sera le vendredi 22 décembre au soir... ou le 23 décembre à midi, pour ceux ayant des cours le samedi matin.

Et pour la suite de l'année scolaire ?

La fin de ce deuxième cycle de congés interviendra donc, là aussi, en même temps pour tout le monde. Le retour en cours se fera le lundi 8 janvier 2024 au matin. Et c'est là que le jeu des trois zones entrera en vigueur. Les élèves aveyronnais, qui font donc partie de l'académie de Toulouse, seront, cette année, les premiers à être en vacances.

Ils n'auront ainsi que cinq semaines à effectuer entre les vacances de Noël et d'hiver, qui arriveront dès le vendredi 9 (ou samedi 10) février. Ensuite, il y aura six semaines de cours entre les congés d'hiver et de printemps. Ceux-ci seront lancés dès le vendredi 5 (ou samedi 6) avril, avant une période bien plus vaste entre la fin des vacances de Pâques et les grands congés d'été.

En termes de dates... ça donne quoi exactement ?

Du coup, pour les élèves aveyronnais, comment s'orchestre la suite des événements, au rayon des vacances scolaires ? Voici un petit rappel de dates :

Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre 2023 au lundi 8 janvier 2024

: du vendredi 22 décembre 2023 au lundi 8 janvier 2024 Vacances d'hiver : du vendredi 9 février 2024 au lundi 26 février 2024

: du vendredi 9 février 2024 au lundi 26 février 2024 Vacances de printemps : du vendredi 5 avril 2024 au lundi 22 avril 2024

: du vendredi 5 avril 2024 au lundi 22 avril 2024 Vacances d'été : à partir du vendredi 5 juillet 2024

Et pour les jours fériés ?

Les férus de grasses matinées et de week-ends prolongés font déjà grise mine pour le mois de novembre, puisque le 11 tombe un samedi. Mais au printemps, le calendrier réserve un scénario un peu plus alléchant, avec les 1er et 8 mai qui tombent un mercredi ! Voici le programme des jours fériés, hors vacances scolaires :