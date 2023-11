Regarder des vidéos de nature pourrait suffire à améliorer la santé mentale

(ETX Daily Up) - Les scientifiques sont unanimes : la nature joue un rôle non négligeable sur le bien-être. Mais tout le monde n'a pas la chance de vivre près d'une forêt ou de la mer, ce qui induit que le lieu de résidence peut influer sur la santé mentale. Heureusement, cela n'est pas irrémédiable. Une nouvelle étude révèle qu'une immersion virtuelle dans la nature pourrait suffire à réduire le stress et à se relaxer, notamment chez les adolescents.

Le passage de l'adolescence à l'âge adulte ne se fait pas sans heurts, cette période représentant l'une des plus difficiles en termes de santé mentale. Et la pandémie de Covid-19 est loin d'avoir arrangé les choses. En 2021, au cœur de la crise sanitaire, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé à 14% la part des jeunes âgés de 10 à 19 ans souffrant de troubles mentaux, parmi lesquels la dépression, l’anxiété et les troubles du comportement. Un chiffre alarmant qui a poussé l'autorité sanitaire à réclamer la mise en place de stratégies pour prévenir ces troubles, et répondre aux besoins de cette jeune population. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se penchent aujourd'hui sur d'éventuelles réponses à apporter spécifiquement à ce public.

Une équipe de chercheurs du département de psychologie de l'université d'Exeter s'est penchée sur l'influence de la nature sur la santé mentale d'un groupe de 76 adolescents et jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans. L'idée ? Déterminer si une immersion virtuelle dans la nature, plutôt que dans un environnement urbain, pouvait avoir un effet positif sur leur bien-être, au même titre - ou presque - qu'une véritable promenade en forêt. Un concept surprenant au premier abord mais qui pourrait aider celles et ceux qui évoluent en ville, sans accès, ou très peu, à des espaces bleus et verts.

Moins de stress grâce à une simple vidéo

Pour les besoins de ces travaux, les participants ont été répartis en deux groupes. Le premier a été convié à regarder une brève vidéo de nature de six minutes avec des caractéristiques visuelles et auditives immersives d'espaces bleus et verts, s'apparentant à une promenade en forêt, au bord d'une rivière. Le second a été invité à visualiser une vidéo évoquant un environnement urbain, à l'intérieur d'un métro londonien, dans les mêmes conditions (durée, sons, etc.).

A l'issue de ces recherches, publiées dans la revue Nature: Scientific Reports, les scientifiques ont observé de nombreux changements positifs dans le groupe soumis à une immersion virtuelle dans la nature, et ce sur plusieurs plans. Non seulement la vidéo de nature a engendré une "réduction significative" du stress chez les participants, mais elle a également permis d'augmenter les niveaux de relaxation et d'humeur positive. Et ce, contrairement à l'immersion dans un environnement urbain. Attention toutefois, la vidéo évoquant une balade en forêt n'a pas eu d'impact sur l'état dépressif, tout comme celle immergeant les participants dans le métro londonien.

"Nos résultats soutiennent les deux hypothèses générales selon lesquelles une brève exposition à une vidéo immersive sur la nature, par rapport à une condition de comparaison urbaine, réduirait le stress et améliorerait les indices de bien-être mental chez les adolescents et augmenterait la connexion à la nature", expliquent les chercheurs. Ces travaux pourraient contribuer à faire émerger de nouvelles stratégies destinées à soutenir les adolescents atteints de troubles mentaux qui n'ont pas accès aux espaces verts et bleus. Une chose nécessaire, sinon indispensable, si l'on considère que 50% des troubles mentaux apparaissent au cours de l'adolescence, comme le révèlent les auteurs de l'étude, et 75% avant l'âge de 24 ans. Mais les chercheurs mettent également l'accent sur certaines limites : ces immersions virtuelles ne peuvent en aucun cas se substituer à la nature, la vraie.

Rien de mieux que "l'expérience réelle"

"L'exposition virtuelle à des environnements naturels peut contribuer à améliorer le bien-être mental et même à prévenir les maladies mentales, et peut être appropriée pour les personnes qui ont du mal à sortir, qui sont agoraphobes, socialement phobiques ou qui souffrent d'un manque de motivation lié à la dépression. Toutefois, (…) nous ne suggérons pas que l'exposition virtuelle à la nature remplace l'expérience réelle. Au contraire, l'exposition virtuelle pourrait être utilisée comme une intervention d'auto-assistance, un complément à la thérapie ou réservée à ceux pour qui l'accès à la nature est difficile, que ce soit en raison de facteurs individuels ou d'inégalités systémiques", concluent-ils.