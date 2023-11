Villefranche-de-Rouergue. Un échange riche autour du violon avec Marion Lepelletier

C’est un public intergénérationnel qui a assisté, mercredi après-midi, à un moment d’échange autour de la découverte d’un instrument, en l’occurrence le violon, proposé par La Manufacture en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron (CRDA).

Marion Lepelletier, professeure de violon alto, qui assure les cours à l’Antenne du CRDA de Villefranche, a expliqué avec beaucoup de pédagogie ce qui constituait cet instrument, comment on en trouvait les notes et ce qui en faisait la difficulté. Elle a également décrit la famille des cordes frottées, parlé de rythme, de pulsations, de partitions… Alliant la théorie à la pratique, la musicienne a joué des extraits des préludes de Bach et une de ses jeunes élèves, Abigaëlle, a fait la démonstration que le violon peut être appris très tôt. Une rencontre particulièrement enrichissante et appréciée.

Le prochain rendez-vous est prévu le vendredi 8 décembre, à 17 h. Entrée libre.