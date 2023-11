Le marché de Noël de Lunac en quête d’exposants

Quand le cœur du village s’anime, cela donne de belles et bonnes choses. Ainsi après les différentes brocantes de l’année, des festivités ayant été marquées par la première édition de courses de caisses de savon dont on parlera longtemps dans les annales, sans oublier les concerts impulsés par Musiques et cultures en Lunacois et les marchés gourmands de l’été. Bref un tas de belles choses qui, une fois, additionnées pèsent de tous leurs poids dans la balance des animations locales. Désormais, place au marché de Noël du samedi 9 décembre. À partir de 16 heures, impulsé par le Syndicat d’initiative.

Appel aux exposants locaux

Pour l’heure, l’association lance un appel à des exposants locaux présentant des productions de qualité et susceptibles d’être intéressés. À savoir des créateurs de jeux en bois, de bijoux, de décoration, de cadeaux de Noël faisant preuve d’originalité et sortant délibérément des sentiers battus. Mais aussi de toutes sortes de gourmandises que Noël appelle en se pourléchant les babines (contact pour toute réservation au 06 25 46 65 25).

D’autre part, comme lors de l’édition de 2022, un concert de chorale sera aussi programmé en l’église, avant de se réchauffer autour du vin chaud, marqueur des marchés de Noël.

Un marché de Noël différent de celui qui avait court quelques années auparavant dans la salle de basket et qui prend le risque d’être proposé en extérieur afin de faire vivre au mieux le centre bourg.

Une belle manière de lancer le marathon festif de cette fin d’année 2023, manière de tenter de basculer vers quelque chose de positif au terme de 365 jours marqués par une actualité des plus morose et chronophage.