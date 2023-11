Paris : à la mairie du XVIIe arrondissement, les Lego à la conquête de l'espace

Une exposition à la fois culturelle, éducative, sociétale et touristique qui permettra aux plus jeunes comme à leurs aînés de mieux appréhender et comprendre l'espace.

Jusqu'au 29 novembre, la mairie du XVIIe arrondissement accueille l'exposition LEGO "La Conquête de l'Espace". Cet événement extraordinaire promet de captiver les jeunes explorateurs en herbe. Des maquettes impressionnantes aux ateliers interactifs, l'exposition offre une expérience éducative et ludique pour les enfants de tous âges.

Pour Eric Jousse, directeur et commissaire de l'exposition, il s'agit de faire découvrir l'histoire de l'espace de manière palpitante et inspirer de futurs astronautes. Rejoignez-nous pour une aventure spatiale inoubliable, parfaite pour toute la famille.

Un astronaute à taille humaine, une jeep en briques, des objets insolites relatant des moments clés de notre histoire, venez découvrir ou redécouvrir, par cette approche originale, notre histoire de la conquête de l'espace !

Du romancier « visionnaire » Jules Verne au milliardaire « visionnaire » Elon Musk, en passant par la mission de la NASA : Apollo 11, qui a permis de réaliser l'un des rêves les plus fous de l'humanité : « Marcher sur la Lune », événement planétaire suivi à l'époque par plusieurs milliards de personnes, la conquête de l'espace a toujours su captiver et fasciner le plus grand nombre !

Passionné d'astronomie, d'aventures spatiales et de briques de construction de type LEGO, leur association fut pour moi une évidence pour imaginer et concevoir cette exposition originale, qui s'enrichit de nouvelles œuvres à chacune de ses représentations. Cette exposition illustre, entre autres, le fonctionnement de notre système solaire ainsi que les premiers pas de l'homme sur la Lune, qui a été le point de départ d'une grande réflexion plus que d'actualité de nos jours, quant à la protection de notre planète qui semble si fragile vue de l’espace.

La conquête de l'espace, le retour de l'homme sur la Lune, la colonisation de la planète Mars et bien d'autres sujets sont, à ce jour, au cœur des discussions des différentes nations souhaitant mieux comprendre l'univers qui les entoure. Ces futures épopées alimenteront nos rêves les plus fous et seront des sources d'inspirations intarissables, comme celles du passé, pour les auteurs de science-fiction, tant en littérature, qu'en séries télévisées ou au cinéma, et pourront embellir également cette exposition « À la conquête de l'espace… En briques LEGO », qui se produit pour la première fois à Paris, dans la mairie du 17e, du 11 octobre au 29 novembre 2023 !

Une exposition à la fois culturelle, éducative, sociétale et touristique qui permettra aux plus jeunes comme à leurs aînés de mieux appréhender et comprendre l'espace, à la fois si loin et si près de nous, de manière ludique avec des œuvres en briques LEGO issues de la fiction et de l'histoire de l'aventure spatiale !