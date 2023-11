Saint-Léons. Jean-Henri Fabre à découvrir

L’association des amis de Jean-Henri-Fabre est heureuse d’annoncer que Guy Mazars membre actif et pilier de l’association présente Fabre à la médiathèque de Millau en ce mois de novembre. Guy Mazars est un collectionneur féru de Fabre. Pour cette superbe exposition, Guy a déplacé ses trésors qu’il va exposer à la médiathèque durant plusieurs jours en novembre. L’endroit dédié à cet illustre personnage qu’est Fabre et organisé par ce passionné présente de nombreuses facettes de l’œuvre du célèbre Aveyronnais né à Saint-Léons : Jean-Henri Fabre : Entomologiste, botaniste, physicien, chimiste, écrivain, poète, musicien, aquarelliste… Au centre de l’espace, une table avec des vitrines pour les différents thèmes : l’Harmas, les statues et médailles à la gloire de Jean-Henri Fabre, le coin du Cartophile, toute une collection de cartes postales et des revues avec des articles et photos de presse. Il y a aussi une présentation de cinq magnifiques panneaux réalisés spécialement pour le bicentenaire de Fabre en cette année 2023 agrémentera l’exposition.

Ces panneaux sont sortis directement de la maison natale à Saint-Léons pour rejoindre la Médiathèque. Cette belle expo consacrée à Jean-Henri Fabre est à retrouver à la médiathèque de Millau.