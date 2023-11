Onet-le-Château. La communication non verbale pour favoriser l’insertion

Pour cette première session exclusivement masculine, sept hommes de 15 à 62 ans, ont suivi différents ateliers sur la communication non verbale afin d’ajuster leur image en vue de favoriser leur insertion professionnelle. Ces ateliers ont eu pour objectif de leur permettre d’acquérir toutes les clés de réussite avec des outils concrets, des mises en situation et des conseils donnés par des spécialistes du milieu. Des moments constructifs où chacun a pu se confier librement sous l’esprit bienveillant des participants et encadrants.

Cette formation s’est terminée par un après-midi chez le coiffeur-barbier afin de soigner leur image tout en restant fidèles à leur personnalité. La mise en avant de leurs atouts leur permettra d’accéder plus facilement à l’emploi et de prendre conscience de l’image qu’ils renvoient.

Cet accompagnement a été mis en place par le CCAS de la Ville d’Onet-le-Château en partenariat avec Ghislaine Cransac de l’Asac, la formatrice en développement personnel Sonia Mejescaze et le salon de coiffure Sabrina, situé place des Artistes.

La confiance et l’estime retrouvée, ils mettront rapidement à profit les précieux conseils acquis sur le marché du travail.