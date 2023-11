Espalion. Une journée d’actions contre le harcèlement scolaire

Les écoles Saint-Michel et Saint-Hilarian ont consacré récemment la grande partie d’une journée à la lutte contre le harcèlement scolaire. De la maternelle au cm2 un travail a été fait en classe sous la forme d’une lecture d’album sur la différence, de la visualisation d’une petite vidéo, de mimes, de chants… ouvrant le débat sur la question : c’est quoi le harcèlement ?

En maternelle, les jeux coopératifs ont été proposés afin de valoriser aussi l’entraide, le travail d’équipe et la communication. Les enfants ont dû unir leurs forces pour atteindre un objectif commun et gagner en confiance. Pour terminer, les élèves ont décoré un flyer sur lequel était écrit : "À l’école, nous sommes tous différents mais nous travaillons tous ensemble."

En primaire, les élèves ont été mélangés, du petit au grand, en 8 équipes. Des Bénévoles du RCENA (Florent, Philippe, Benjamin et Yves) sont venus présenter les valeurs du rugby et familiariser les enfants à la balle ovale avec 8 jeux tournants. La coupe du cœur a été une réussite car le rugby est un allié pour lutter contre l’intimidation et le harcèlement scolaire, en donnant à chacun les clés sociales et émotionnelles dont ils ont besoin pour se développer sur et en dehors du terrain.

L’après-midi s’est terminée par un goûter convivial tous ensemble. Pour garder une trace de cette journée dans les classes, chaque équipe a pour chaque jeu rempli un calendrier de phrases positives et bienveillantes.

Un moment fédérateur qui a permis de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves de s’épanouir dans leur scolarité.