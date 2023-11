Najac. L’Atelier nouveau est arrivé !

Bye bye "Les Petitous de Najac" ! Adieu "Le Petit lieu". En trois ans, l’association aura changé pas mal de fois de nom pour devenir "l’Atelier". L’objectif signifié étant d’être en adéquation avec les activités destinées à toutes les générations. Des loisirs, de la culture, des pratiques artistiques, du sport, du bien-être, des animations festives, mais aussi des ateliers pour accompagner les parents. Une association où chacun, habitant, association, professionnel, structure locale peut venir animer des activités et/ou utiliser les locaux et leurs équipements.

"Nouveau bureau, nouveau statut et nouveau nom, nous évoluons afin de mieux correspondre à ce que nous proposons depuis plus d’un an maintenant", défend le président Xavier Bonnet. C’est suite à l’assemblée générale que les adhérents présents ont élu le nouveau bureau. Cette refonte de la gouvernance, prévue de longue date, a été votée à l’unanimité avec conseil d’administration de dix membres, une réorganisation générale du bureau et des groupes de travail.

"Suite aux remontées lors du sondage de printemps, poursuit le même, nous avons planché tout l’été sur nos buts et missions. Les membres présents ont voté à l’unanimité la modification des statuts afin qu’ils soient davantage en accord avec la vie et le fonctionnement réel de l’association. Le plus important reste notre changement de nom, fruit d’une intense réflexion au sein du Conseil d’administration et d’une fructueuse collaboration avec d’autres membres de l’association."

Concrètement, les cours hebdomadaires pour les enfants et les adultes ont commencé, mais il est toujours possible de venir essayer. De nouveaux cours ont démarré depuis la rentrée, tel est le cas pour les cours de relaxation adultes en parallèle du cours d’éveil musical enfant, tous les mardis de 17 h 15 à 18 heures.

Parmi les nouveautés, il convient de noter, le lancement de "la Causerie du mercredi", destinée particulièrement aux femmes (avec ou sans enfants), afin de partager les questionnements spécifiques, et ce tous les mercredis de 10 h 15 à 12 heures (en parallèle des cours enfants). Et c’est gratuit.

Une fois par mois, sur le temps de la Causerie, sera proposé un espace de (ré) création, : "Le labo des images et des mots", pour coller des images, assembler des mots, déposer ce qui vient et inventer ce qu’on veut. Ce moment (à prix libre) sera accompagné par l’art-thérapeute Christine Rogala.

Contact : leliendelatelier@gmail.com, 06 63 85 27 37. L’Atelier se situe au 9, rue de la gare.