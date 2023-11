Espalion. Les pompiers peaufinent leur condition physique

Cette année, le centre se secours du Nord-Aveyron avait l’honneur d’organiser le cross départemental sur le site du foirail.

Que ce soit en opération de secours aux personnes ou de préservations des biens, les interventions du sapeur-pompier demandent une condition physique irréprochable. Une condition que chacun cultive principalement à travers la course à pied.

Ce samedi le centre de secours du Nord Aveyron accueillait le cross départemental des sapeurs-pompiers de l’Aveyron sur le site du foirail d’Espalion. Une épreuve qui a regroupé 250 concurrents issus de 22 centres du département.

Comme s’est plu de le souligner le colonel Lecoq, une manifestation parfaitement organisée par les soldats du feu du Lieutenant Serge Rieutort (sans oublier le soutien de quelques partenaires) : météo idéale, circuit magnifique sur les berges du Lot à partir du Foirail, une participation en forte hausse, de beaux podiums et enfin une nouvelle formule à la satisfaction de tous (courses le matin suivies d’un buffet dînatoire au centre de vacances de la route de Saint-Pierre) qui permettait aux concurrents de se libérer pour l’après-midi.

Après les félicitations du colonel, Pierre Plagnard adjoint au maire et Jean-Claude Anglars sénateur ont souligné les excellentes relations entretenues par le lieutenant avec les collectivités et l’organisation irréprochable qui a démontré qu’Espalion méritait bien sa réputation de "terre d’accueil". Des félicitations auxquelles il faut rajouter l’excellente participation et les bons résultats sur les podiums des Espalionnais à l’exemple des premières places de leur chef de corps et d’Annabelle Marcilhac en senior féminine. Sans oublier celle de la meilleure participation.