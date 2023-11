Viaduc de Millau : le Département cherche un nouvel exploitant pour l'espace gourmand

Les candidats ont jusqu'au 8 janvier 2024 pour se manifester auprès du département qui a lancé un appel à candidatures.

Laissé vacant de longs mois suite au départ de la famille Bras - Michel, Sébastien, Astrid et André - en novembre 2022 puis repris le 8 juillet 2023 par Cathy et Vincent Gineste, propriétaires de l’aire d’autoroute du Larzac, et de la franchise de restauration Léonie présente à Millau, l’espace gourmand de l’aire du Viaduc cherche un nouvel exploitant.

Après trois mois d’ouverture estivale - comme précisé dans le précédent appel d’offres - le couple a remis les clefs au Département, propriétaire des lieux, en septembre dernier. Dans l’optique d’une prochaine ouverture au mois d’avril 2024, le Conseil départemental vient de rendre public un nouvel appel à manifestation d’intérêt. Pour une durée de trois ans.

"Mettre en valeur les savoir-faire de l’Aveyron"

"Souhaitant poursuivre l’orientation prise en 2006, de faire de ce point de vision et de son environnement un site touristique du territoire, peut-on lire, le Département entend confier à un opérateur économique la gestion et l’animation de l’espace de découverte gourmandes et des savoir-faire aveyronnais, mettant en avant et en valeur les produits de qualité et les savoir-faire de l’Aveyron", développe l’offre publiée la semaine dernière.

"L’ouverture du Viaduc de Millau en décembre 2004 a suscité un engouement exceptionnel qui attire de très nombreux visiteurs souhaitant découvrir ce patrimoine d’exception ainsi que son environnement. Cet engouement ne s’est depuis lors pas démenti", poursuit l’équipe du président Arnaud Viala.

"Restauration légère"

Le président qui au lendemain de l’annonce du départ d’Astrid Bras se disait "admiratif du travail et fier d’avoir pu avancer aux côtés de la famille Bras". La jeune femme, dernière héritière de la lignée des chefs nord aveyronnais, qui pendant quinze ans ont décliné les fameux Capucins, cette galette cuite sur l’instant et garnie de produits locaux.

Qui aujourd’hui pour succéder aux Capucins et à l’offre estivale assurée par les restaurateurs millavois ? La question reste entière mais l’appel à candidature le précise. "L’activité prévue consiste en la vente de produits alimentaires à emporter et en un service de vente de boissons non alcoolisées de consommation courante ainsi qu’une offre de restauration légère privilégiant une approche gustative des produits locaux."

Avis donc aux intéressés, dont devraient faire partie Cathy et Vincent Gineste - le couple n’ayant jamais caché son intention de s’installer plus durablement à proximité du symbole de l’ingénierie moderne et du département de l’Aveyron. Tous ont désormais jusqu’au 8 janvier 2024 pour se manifester.