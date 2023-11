Villefranche-de-Rouergue. Créer une dynamique pour les acteurs locaux

Plusieurs fois, par mois, plusieurs professionnels du Villefranchois se retrouvent pour partager leurs expériences et leur réseau.

Créé en septembre 2021 par quinze entrepreneurs villefranchois, le Réseau villefranchois recommandation (RVR) affiche une belle dynamique en comptant actuellement 40 membres actifs. Industriels, professions libérales, agriculteurs, artisans, courtiers, prestataires de service… Il réunit 35 corps de métier, qui officient dans tous les secteurs économiques du Grand Villefranchois.

Ce réseau est un groupe qui fonctionne sous un statut associatif et dont le but premier est de générer des liens, partant du principe, dans la mesure du possible, qu’une activité égale un membre. "Partager son réseau et ses contacts permet de gagner du temps dans la prospection commerciale et d’augmenter les recommandations d’affaires", indique l’association. "Outre un engagement financier pour que l’association puisse fonctionner, le respect, la bienveillance, le non -jugement ainsi que l’assiduité sont les valeurs fondamentales du RVR". Tous les vendredis, le groupe se retrouve de 7 h 30 à 9 h aux Fleurines et à l’extérieur sous le signe de la rencontre. Des rendez-vous réguliers qui lient les uns et les autres, autour d’échanges divers. Le premier du mois, une entreprise, proposée par un membre, est invitée à parler de son activité. L’objectif étant d’élargir le réseau. Le deuxième, c’est la programmation d’une visite de l’entreprise d’un des membres pour en faire plus ample connaissance. Le troisième, c’est une réunion au cours de laquelle chacun parle de son expérience et donne des informations autour d’un petit-déjeuner convivial. Le dernier, c’est un moment privilégié autour d’un repas partagé.

En effet, la convivialité et la bonne humeur sont inhérentes au RVR. "Adhérer au RVR permet de ne plus être isolé. C’est un vrai soutien. On y trouve des appuis logistiques et techniques. On prend aussi connaissance d’autres métiers. Une vraie découverte. Chacun vient avec ses motivations et ses envies personnelles dans le lâcher prise et sans jugement de valeur", souligne une cheffe d’entreprise.

Le Réseau villefranchois recommandation est un riche microscome qui représente un atout majeur d’entraide au développement de ses membres et contribue ainsi au dynamisme économique de tout le territoire ouest- aveyronnais. On peut suivre le RVR sur Facebook, Instagram et Linkedin.

