Villefranche-de-Rouergue. Le concours de foie gras se poursuit aujourd’hui

Alors que les temps sont durs pour les producteurs de foie gras, la 18e édition du concours foie gras et salaisons, à Villefranche-de-Rouergue, se tient à la Madeleine. Le programme de cette seconde et dernière journée (10 h-18 h) : les meilleurs produits de bouche de la région présentés au public, animations diverses, concours de cuisine, marchés des producteurs et productrices, dégustations, animations cuisine toutes les demi-heures. 13 h-16 h : finale du "concours de la meilleure terrine 2023, créative ou traditionnelle". Ouvert aux cuisiniers amateurs de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 19 h 30 : remise des prix du concours de foies gras et repas de gala autour du canard en soirée.

