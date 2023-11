Rodez : un nouvel écrin pour l’âme de la Forge de Laguiole

La Forge de Laguiole déménage de la rue Penavayre pour la rue du Touat, dans une boutique qui offre un certain cachet.

Très longtemps restée vide, après la fermeture du magasin de chaussures Jacques, la vitrine retrouve tout son éclat dans la rue du Touat. Le magasin qui ouvre ce matin va lui apporter un beau petit supplément d’âme. C’est en effet la Forge de Laguiole qui a transformé le local en écrin à couteaux, le mettant en scène tel un bijou. Pour être tout à fait précis, c’est un déménagement qui s’est opéré dans les rues commerçantes de la ville.

Laguiole, Paris, Toulouse,

C’est un transfert de la boutique "Couteau Laguiole" de la rue Penavayre.

"En revanche, il y reste l’atelier de réparation de nos couteaux et l’affûtage de toutes lames", précise Charlotte Raynal, chargée de communication à la Forge de Laguiole. Avec ce déménagement, "la forge" va sans conteste gagner en visibilité. D’autant que le local a retrouvé un véritable cachet avec ses murs en pierres roses et cette ambiance couleur acier "qui rappelle l’âme de la forge qui est justement le travail de l’acier".

Tout comme dans les deux magasins de Laguiole, et ceux de Paris et Toulouse, c’est toute une gamme de couteaux qui seront présentés, de ceux des arts de la table aux couteaux pliants en passant par une gamme de couteau classée luxe, fabriqués par la centaine de salariés de la forge installée sur le plateau de l’Aubrac. S’ajouteront également des couteaux nontronnais, Lionel, fidèle de la maison, sera en charge de la boutique, ouverte du mardi au samedi. Ainsi, l’un des objets les plus emblématiques du département, si ce n’est le plus emblématique, a désormais une place de choix dans le cœur historique de Rodez.