Luc-la-Primaube. Un atelier d’arts plastiques avec Angélique Ruelle

La MJC de Luc-la-Primaube a une nouvelle intervenante pour le club enfants en Arts Plastiques depuis le début de la saison 2023-2024. C’est Angélique Ruelle, artiste et professeur indépendante à son atelier "Une touche d’art" sur Baraqueville qui intervient tous les mercredis, de 16 h à 17 h 30, salle Pilote à l’espace Saint-Exupéry. Les élèves ont très vite pris leur marque et l’atelier s’est très vite rempli. Ils ont entamé l’année par une aquarelle d’un ponton et ont enchaîné avec un cours théorique de proportions du corps humain, appliqué ensuite sur une réalisation d’un dessin de manga. Angélique Ruelle propose des cours de dessin pour enfants, adolescents et adultes, débutants ou confirmés, toutes techniques. Renseignements au 06 50 14 94 17 ou sur facebook : utda.angelique.ruelle.