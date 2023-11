Les Françaises ne porteraient que deux tiers de leurs vêtements

(ETX Daily Up) - Les femmes possèderaient en moyenne 72 articles de mode dans leur dressing en France, mais n'en porteraient que les deux tiers, comme le révèle un nouveau rapport. Un chiffre qui confirme que les achats plaisir et impulsifs prennent toujours le dessus sur les achats essentiels ou dits de remplacement.

Pointée du doigt pour son impact environnemental, l'industrie de la mode tente depuis plusieurs années de se réinventer à coups de matières et méthodes de production plus propres, ainsi qu'une meilleure gestion des déchets. Mais cela est aussi censé passer par des achats plus éclairés, avec un accent porté sur la qualité plutôt que la quantité, pour réduire les montagnes de déchets qui polluent la planète. Un nouveau rapport réalisé par l'institut Ipsos pour bonprix révèle que les Françaises achètent en moyenne plus de vêtements que nécessaire, selon leurs propres dires, avec une importante partie de leur garde-robe qui ne sert jamais, ou quasiment jamais. On apprend notamment que les femmes possèdent en moyenne 72 pièces de mode dans leurs placards, mais que plus d'une pièce sur trois (37%) n'est quasiment jamais portée.

Au regard de leurs préférences en matière de style, comme de couleurs et de vêtements, il apparaît pourtant que les pièces intemporelles - que l'on peut porter souvent et garder longtemps - obtiennent tous les suffrages. Ce Fashion Report révèle que la plupart des femmes (67%) considèrent la mode comme très importante, notamment car elle est le reflet de leur personnalité (76%) et qu'elle peut être source d'estime de soi (83%). Mais il indique aussi que les Françaises privilégient surtout un style décontracté et casual, à la fois simple et minimaliste, à hauteur de 70%, et qu'elles adoptent largement la couleur noire (64%), tandis que le jean s'impose comme leur pièce favorite (29%). Des basiques du dressing, en somme.

Un budget mensuel de 97 euros

En matière de mode, le plaisir passe avant le besoin aux yeux des Françaises. Huit sondées sur dix voient les vêtements comme un moyen de se faire du bien. Et cela se matérialise par des achats plaisir (38%) ou des achats impulsifs (36%) le plus généralement. L'achat dit de remplacement n'arrive qu'à la troisième place. Le tout pour un budget mensuel moyen de 97 euros. Notons que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une importante source d'inspiration, pour 27% des femmes interrogées, quand 24% puisent des idées dans les tenues de leurs amis et leurs collègues.

Les Françaises ne sont pas pour autant indifférentes aux problématiques environnementales. Une sondée sur deux déclare même être prête à consacrer un budget plus important pour des vêtements éco-responsables. Mais le rapport montre la nécessité de mieux les informer, puisque les trois quart de ces dernières considèrent la mode durable comme un "sujet complexe" confiant ne pas trop savoir de quoi il s'agit réellement.

On s'aperçoit pourtant que les femmes font de nombreux efforts pour amoindrir l'impact de leur dressing sur la planète. Les deux tiers déclarent, par exemple, acheter et revendre des vêtements en seconde main, et 81% disent déposer leurs vêtements usagés dans des points de collecte dédiés. En revanche, les systèmes de collecte de vêtements mis en place par les enseignes et marques de mode sont connus d'une majorité de répondantes (68%) mais peu utilisés (10%).

L’enquête a été réalisée au premier semestre 2023 dans sept pays (Allemagne, Autriche, Suisse, France, Pays-Bas, Italie et Pologne) auprès d’un échantillon total représentatif de plus de 7.100 personnes tous pays confondus. Pour la France, l’institut Ipsos a interrogé en ligne, entre janvier et février 2023, un total de 1.000 femmes âgées de 18 à 70 ans sur la base d’un échantillon représentatif de la population française.