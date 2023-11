Espalion. Vente de Noël à succès pour La Passerelle Nord-Aveyron

Après la Braderie d’octobre, l’association Passerelle Nord-Aveyron a organisé sa Vente de Noël le 25 novembre.

Cette vente a connu un immense succès, attirant un grand nombre de personnes tout au long de la journée. Danièle Schmitt s’est exprimée positivement à propos de cette journée. Un large éventail d’articles tels que des jouets, des cadeaux, des vêtements et des articles de décoration étaient disponibles à la vente. Les prix abordables proposés par la recyclerie ont attiré des clients non seulement de l’Aveyron, mais également des départements voisins. De plus, cet événement a permis aux bénévoles de rencontrer le public et de collaborer avec les salariés de l’association, renforçant ainsi la cohésion au sein de l’organisation.

Livres d’occasion à prix imbattables

L’objectif principal de cette action commerciale était de vider les stocks afin de libérer de l’espace pour les produits à stocker. Le rayon des livres d’occasion semble avoir été particulièrement attractif, proposant une vaste sélection de livres récents et anciens à des prix très abordables, variant d’un euro à 1,50 €.

La présidente de l’association a souligné que ces prix figurent parmi les plus bas du département pour des livres d’occasion.

L’autofinancement vital pour l’association

Il est essentiel de noter que ces ventes exceptionnelles, ainsi que celles réalisées de manière quotidienne, contribuent à l’autofinancement de l’association Passerelle Nord Aveyron. Pour une association d’insertion comme la leur, l’autofinancement revêt une importance cruciale pour compléter les subventions reçues. Par exemple, l’association a récemment pu acheter un camion d’une valeur de 23 000 € grâce en partie à ces fonds d’autofinancement.

Assemblée Générale de l’association

Danièle Schmitt a souligné qu’en dépit du statut à but non lucratif de l’association, elle est perçue par ses partenaires comme une entreprise à part entière, ce qui peut entraîner certaines contraintes.

De plus, elle a évoqué une crise mondiale affectant le secteur du textile recyclé, forçant les prestataires à immobiliser des remorques vides, ce qui représente un défi supplémentaire pour l’association. Malgré ces difficultés, l’association Passerelle Nord-Aveyron persévère dans ses efforts et tient son assemblée générale le 5 décembre à 18 h 30 au Centre Francis-Poulenc.