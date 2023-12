Noël : la seconde main désormais incontournable au pied du sapin

(ETX Daily Up) - Entre l'inflation et les enjeux environnementaux, les Français se tourneront vers la seconde main à l'occasion des fêtes de fin d'année, comme le révèle un sondage. Près de la moitié des personnes interrogées se déclarent en tout cas prêtes à acheter un objet de seconde main, si celui-ci est de qualité, pour l'offrir à un proche.

L'an dernier, les rumeurs allaient bon train quant à une éventuelle pénurie de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, incitant les Français à se tourner vers la seconde main, alternative jugée écologique et économique, pour ne pas risquer d'offusquer un convive le jour venu. Mais cette année, que ce soit en raison de l'inflation ou de leurs engagements environnementaux, les Français ne se feront pas prier pour se tourner vers des produits d'occasion. C'est ce que révèle un sondage réalisé par OnePoll pour Amazon auprès de 2.000 personnes vivant en France.

On y apprend notamment que près d'un Français sur deux (47%) est prêt à se tourner vers la seconde main pour faire plaisir à ses proches à Noël, si - bien sûr - l'objet est de qualité. Par comparaison, ils n'étaient que 19% l'an dernier. Les économies potentiellement réalisées - ou tout du moins réalisables - arrivent en tête des raisons qui poussent les Français à envisager la seconde main pour les fêtes de fin d'année. Près des trois quarts des sondés (74%) estiment qu'il est intéressant de faire des économies, et ce même pour ceux qui ont les moyens.

Il faut dire que les Français n'ont pas attendu la fin de l'année pour se familiariser avec le marché de l'occasion, loin de là. Près des trois quarts des répondants (74%) ont facilement recours à la seconde main ou aux produits remis à neuf, et plus de quatre sur dix affirment même rechercher des articles d'occasion en première intention. Les Français vont même désormais plus loin, et adoptent progressivement des comportements malins : plus de neuf personnes interrogées sur dix (94%) n'hésitent pas à comparer le prix d'un produit d'occasion avec celui du neuf lorsqu'ils font du shopping en ligne. Parmi eux, plus d'un tiers renoncent à payer le tarif le plus élevé, et ce quel que soit le type de produits.

Les plus jeunes générations sont celles qui se laissent le plus facilement séduire par la seconde main. Les Z déclarent, par exemple, que 36% de leurs vêtements et 45% de leurs appareils technologiques sont de seconde intention. Et ce sont pourtant ceux qui l'assument le moins, auprès de leurs proches tout du moins, puisque 24% de ces jeunes Français n'hésitent pas à offrir un article d'occasion en laissant penser que ce dernier est… neuf.Cette étude a été réalisée par OnePoll pour Amazon en octobre 2023 auprès de 2.000 personnes en France.