Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. De la science à l’art, il n’y a qu’un pas !

Ursula Caruel a invité les élèves de l’école publique "les Marmousets" mardi 28 novembre. L’artiste, accueillie dans le cadre d’une résidence de territoire sur le Parc naturel régional de l’Aubrac en partenariat avec la communauté de communes des Causses à l’Aubrac, a proposé au cours de deux matinées des ateliers sur mesure aux écoliers. Elle a invité chacun à s’inspirer de motifs végétaux pour créer des compositions uniques où l’encre vient alimenter des dessins graphiques qui donnent à voir les plantes différemment.

Un regard porté sur notre environnement, lieu de vie et source d’inspiration qui permettra aux plus jeunes de développer leur créativité ! Pour s’inspirer encore du travail d’Ursula Caruel, enseignants et enfants pourront encore trouver des activités et des invitations au dessin botanique dans le livret "Laisse danser ta main", conçu spécialement pour cela et qui est accessible gratuitement sur le site Internet du Parc : www.parc-naturel-aubrac.fr/voir-faire/dessiner/

Ils ont pu enfin profiter de la visite de l’exposition réalisée par Ursula Caruel à la Galerie Lenoir. Les enseignants remercient l’artiste qui a permis aux élèves de découvrir des pratiques artistiques en lien avec la richesse du patrimoine botanique de l’Aubrac.