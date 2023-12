Onet-le-Château. Jouets et vêtements ont trouvé une seconde vie

Dimanche, c’était au tour de l’Apel de l’école sainte Bernadette d’organiser sa bourse aux jouets et aux vêtements et comme les autres braderies, elle a connu un franc succès : tout d’abord par l’implication d’une équipe hypermotivée, mais aussi grâce aux exposants des 80 stands et un flot continu de visiteurs.

Le bénéfice de cette manifestation va servir à terminer l’aménagement de la cour de récréation, mais en priorité à financer la classe neige qui aura lieu en mars, pour les enfants de la GS au CM2, d’ailleurs tous les élèves avaient confectionné de jolies décorations de Noël qu’ils ont vendus ce jour-là, pour participer eux-mêmes à ce financement.

Dans l’actualité de l’école, on notera la prochaine semaine des Apel, dans laquelle elle est toujours très investie et souvent avec des prix, le thème de cette année sera "qu’est ce qui nous unit autour de nos croyances ?", un gros travail sur les langues et un prochain rendez-vous, le samedi 9 mars pour le quine annuel.