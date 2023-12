Decazeville. Le conseiller régional Pascal Mazet au plus près de l’affaire Watrin

Pascal Mazet, outre ses casquettes d’élu, est également un féru d’histoire locale. Il collectionne notamment les photos d’époque et les cartes postales anciennes se rapportant à notre territoire.

Il a tenu récemment un stand au salon de généalogie où il a présenté de nombreux documents, gravures et photos se rapportant à l’affaire watrin, en 1886, qui avait agité tout le Bassin ainsi que la classe dirigeante et politique de tout le pays. "Pascal Dessaint a écrit un livre bien documenté mais avec un côté romancier, comblant les vides historiques par des passages, bien qu’ils soient près de la vérité, ne sont pas sourcés. De mon côté, je présente uniquement des documents officiels qui permettent d’aller plus loin dans cette affaire d’un point de vue historique, avec entre autres des rapports sur le maire de Decazeville de l’époque Jules Cayrade qui mériterait une meilleure reconnaissance", insiste Pascal Mazet.