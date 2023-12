Onet-le-Château. Tous les élèves de l’école ont fêté "Thanksgiving"

Élèves et enseignants de l’école Saint-Viateur ont fêté "Thanksgiving", la traditionnelle fête anglophone, appelée aussi "Action de grâce". À l’origine, il s’agissait d’un jour de remerciements pour la récolte et pour l’année écoulée. À cette occasion et dans le cadre de du projet anglais "Let’s learn english !" qui se met en place depuis le début de l’année scolaire, des ateliers tournants ont été proposés tout au long de la journée, mélangeant les élèves de la PS au CM2. Chants, danses, jeux, bricolages, bingo, cuisine… ont été autant d’ateliers permettant aux enfants de s’approprier l’histoire, le vocabulaire et les traditions de cette fête, lors de laquelle il est coutume de se rassembler et de partager un repas typique. Concernant l’école, ils n’ont pas partagé le repas, mais un somptueux goûter, avec tous les gâteaux préparés lors des ateliers-cuisine du matin. Et pour que la fête soit parfaite, Adam Williams, l’intervenant gallois à l’école, a animé en chansons et musique, ce temps de partage convivial et linguistique !