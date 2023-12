Luc-la-Primaube. Une journée de fête pour célébrer les 30 ans de Rand’Oxygène

Une ambiance de fête a résonné à l’Espace Antoine de St-Exupéry pour célébrer les 30 ans d’existence du club de randonnée Rand’Oxygène. 80 personnes regroupant les membres actifs pour cette saison 2023-2024 et les anciens membres, notamment certains à l’origine de la création du club, se sont retrouvées avec grand plaisir et émotion pour évoquer souvenirs de randonnées, séjours, journées d’animation si chers à tous les randonneurs. En effet, Rand’Oxygène s’efforce de maintenir cet équilibre entre marches, découvertes de territoires et patrimoines culturels variés, retrouvailles à l’occasion d’un bon repas et bien sûr dans une atmosphère de convivialité naturelle au club. Un diaporama préparé par Ghislain Bou, président du club, a permis de revoir les moments clés depuis 1993. Jean-Philippe Sadoul, maire, et son adjoint aux sports Laurent Portal ont salué la philosophie du club qui explique aussi sa durée et les adhésions fidèles de ses membres. Une fête doit s’accompagner d’un bon déjeuner et le traiteur Roustit d’Alban a régalé les papilles des participants. Le club d’animation a décoré avec soin les tables aux couleurs d’automne ainsi que la salle et a choisi de bons vins, dégustés avec modération pour accompagner les plats. Une chorale formée d’une dizaine de randonneurs a repris la chanson écrite par Jean qui retrace la vie et les activités du club. L’après-midi s’est poursuivi par quelques pas de danse pour dégourdir les jambes. Maintenant place aux prochaines randonnées les jeudis ou dimanches, au week-end dans le Lot en avril et 4 jours près de Pau en juin. Le dernier séjour de la saison 2023-2024 sera une semaine dans le pays basque début juillet.