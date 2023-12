Onet-le-Château. Sous les étoiles, avec les enfants de la chorale Aquarium

La chorale Aquarium est actuellement composée d’une soixantaine d’enfants issus essentiellement de la région Sud-Est et Sud-Ouest de la France. Depuis 10 ans, la chorale Aquarium organise des camps lors desquels elle enregistre des CD et-ou donne des représentations de ses spectacles. Son dernier album s’intitule "Sous les étoiles".

Invités par l’Église réformée évangélique d’Onet-le-Château, 50 enfants de la chorale chanteront les 12 chants de Noël de l’album. Ce sont des chants traditionnels américains qui ont été arrangés et joués par Christine et Thierry Lutz (musiciens jazz professionnels) et adaptés en français par Pascal Gonzalez. Vous entendrez donc des classiques comme "Jingle bells rocks", "Silent night" et "Mister Santa", mais aussi des œuvres plus originales comme "Welcome to our world" et "Agnus dei", ainsi que des créations originales comme "Le cadeau parfait".

Le spectacle "sous les étoiles" est un beau spectacle qui veut nous faire entrer dans la joie de Noël et que les enfants vous invitent à partager mardi 26 décembre à 20 heures, en l’église Saint- Joseph l’Artisan (puis à la salle des fêtes de Druelle le mercredi et à l’église Notre-Dame de l’Espinasse à Millau, le jeudi) ! Libre participation aux frais.