Rugby : malgré son début de saison cauchemardesque, LSA ne prévoit "pas de révolution"

Les trois clubs aveyronnais de rugby évoluant en Fédérale 2 ont terminé leur année 2023 dimanche. L’occasion de faire un bilan ici avec Pascal Rivière, coprésident de LSA avec Michel Frayssignes, assumant sa politique de formation malgré un cauchemar sportif.

Quel regard portez-vous sur cette première partie de saison lors de laquelle, avec onze défaites en autant de rencontres, le LSA XV est dernier et décroché, très loin d’une place qualificative envisagée en début de saison ?

Vous avez raison ; mais il faut voir d’où on vient, il faut qu’on se rappelle l’intersaison car tout est parti de là. Nous avons eu de nombreux départs, des arrêts. Et en début de saison, pas mal de blessés parmi les joueurs de l’équipe fanion. Donc le groupe a beaucoup bougé par rapport à l’année dernière. La ligne directrice du club, c’est la formation et faire jouer ses jeunes. Nous avons donc été contraints de promouvoir de nombreux jeunes, peut-être un peu plus que ce que nous aurions souhaité. Et même si la qualité est là, on n’atteint pas le niveau Fédérale 2 en une demi-saison.

Justement cette politique n’est-elle pas en train de montrer ses limites. Car si on intègre deux ou trois jeunes chaque année cela passe, mais le faire pour huit ou neuf, c’est différent, non ?

C’est notre ligne directrice que l’on assume pleinement et que le club partage avec ses partenaires. C’est jeune, c’est talentueux, mais le niveau de Fédérale 2 est difficile à appréhender pour un groupe aussi jeune. Toutefois, on restera sur cette ligne pour former et faire jouer nos joueurs. On passe par une saison de transition mais nos jeunes vont continuer à progresser cette saison et la saison prochaine quel que soit le niveau où on sera. Cette politique est assumée par l’ensemble du club, des joueurs aux entraîneurs, en passant par les bénévoles, les dirigeants et les partenaires, il n’y a pas de révolution à prévoir.

N’avez-vous pas peur que les jeunes se fatiguent et s’usent prématurément à force de se frotter à de vieux briscards rompus à ces joutes depuis de nombreuses années ?

Je ne le crois pas. Bien sûr, le groupe n’est pas satisfait de la performance sportive, en tout cas du résultat, mais le groupe vit bien. Il n’y a pas de lassitude et tout le monde est conscient que l’année est difficile mais les joueurs ne lâchent rien. Ils l’ont encore prouvé dimanche où dans les 10 dernières minutes, ils ont été plutôt dominants et n’ont pas baissé les bras même si le score était lourd (7 à 55 au final tout de même, à Cassagnes, NDLR). Les principaux éléments de satisfaction sont là. On a un groupe sain, qui continue à travailler. Au sein du club, tout le monde est conscient de la difficulté, mais il n’y a aucune voix dissonante.

Aujourd’hui, le LSA XV a neuf orteils et demi en Fédérale 3. Mais pensez-vous qu’il a toujours sa place dans une Fédérale 2 où c’est de plus en plus la course à l’armement ?

Ce dont je suis sûr, c’est qu’à moyen terme ou à long terme, le futur sera radieux pour LSA. Car quand vous êtes un club formateur avec des juniors finalistes au plus haut niveau régional l’année dernière et deuxièmes cette année, il y a un potentiel joueurs important pour le club et issu de nos territoires. Ce qui fait que demain ou après-demain, si nous avons l’opportunité de jouer en Fédérale 2, nous aurons l’effectif pour. Nous ne sommes pas inquiets sur l’avenir du club, les fondations sont là et bien là ; contrairement à certains clubs qui investissent tout sur l’équipe une.