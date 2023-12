La force du vocabulaire de "Star Wars" dans notre quotidien

(ETX Daily Up) - La force est décidément avec "Star Wars". Que vous soyez fan ou non de l'univers de George Lucas, la saga a eu un impact indéniable sur notre vocabulaire et les expressions que nous utilisons régulièrement. D'après une étude, plus d'un tiers des termes de Star Wars sont utilisés couramment en anglais, et parfois de manière originale.

"Le côté obscur de la force", "que la force soit avec toi", ou encore parler comme le personnage de Yoda avec une syntaxe inversée... Réalisée par Christina Sanchez-Stockhammer, professeure d'anglais et de linguistique numérique à l'université technique de Chemnitz en Allemagne, l'étude intitulée "The impact of Star Wars on the English language: Star Wars-derived words and constructions in present-day English corpora" ("L'impact de Star Wars sur la langue anglaise : Mots et constructions dérivés de Star Wars dans les corpus anglais actuels") met en lumière un phénomène fascinant : l'intégration de termes issus de l'univers de "Star Wars" dans la langue anglaise. Cette analyse qui s'appuie sur des bases de données textuelles variées, révèle comment des mots tels que "Jedi", "Padawan" et "sabre laser" ont transcendé leur origine cinématographique pour s'implanter fermement dans le langage courant. "Si l'on considère les proportions relatives d'utilisation dans les différentes catégories, on constate que le côté obscur arrive en tête avec plus de 50% d'utilisations innovantes, suivi par Padawan et Yoda", explique l'étude.

En examinant la fréquence et le contexte d'usage de ces termes, l'étude démontre leur adoption non seulement dans des conversations informelles mais aussi dans des contextes plus formels. Par exemple, "Jedi" s'est transformé en un adjectif utilisé pour décrire une expertise dans divers domaines, allant de la technologie à la politique. "De nombreuses utilisations peuvent être considérées comme des extensions métaphoriques du sens ou de la référence d'origine ; par exemple, lorsque Yoda est utilisé pour désigner un mentor ou un expert avisé, ou lorsque Jedi est utilisé pour une personne compétente et Padawan pour quelqu'un à qui l'on donne une leçon. Le sabre laser se distingue à cet égard en tant que seul objet physique dont de nombreux usages font référence à des batailles avec des jouets, et au côté obscur dans le cadre d'une construction avec un verbe introductif qui exprime un changement vers un état qui est évalué (ou que l'on sait être évalué) comme étant moins vertueux", explique l'étude.

Ce phénomène linguistique souligne l'impact profond de la culture populaire sur notre manière de communiquer. Les termes de Star Wars servent désormais à exprimer des concepts complexes de manière succincte et imagée, reflétant la manière dont la culture populaire peut enrichir la langue : "Avec un total de 7752 utilisations dans les corpus considérés, on peut conclure que les mots et constructions dérivés de Star Wars sont suffisamment fréquents pour constituer un phénomène pertinent pour l'anglais général", atteste l'étude.

L'analyse met également en évidence l'usage métaphorique de ces termes, soulignant leur flexibilité et leur capacité à s'adapter à différents contextes et nuances de sens. Ainsi, l'influence de Star Wars dépasse largement le cadre du divertissement pour s'ancrer durablement dans le patrimoine linguistique.

L'impact linguistique de Star Wars nous révèle non seulement la portée de cette saga cinématographique, mais aussi la dynamique vivante de la langue anglaise, constamment remodelée par les influences culturelles. "L'étude du corpus nous permet donc de conclure que Star Wars a non seulement eu un impact important et toujours actuel sur la culture populaire, mais aussi sur la langue anglaise, en ce sens qu'un nombre substantiel de mots et de constructions issus d'une galaxie lointaine, très lointaine, sont déjà devenus une partie intégrante du vocabulaire anglais", conclut l'étude parue dans De Gruyter Mouton.