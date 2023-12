Une activité physique légère pourrait suffire à lutter contre l'obésité infantile

(ETX Daily Up) - Pour réduire l'obésité, une activité physique modérée à vigoureuse serait moins efficace qu'une activité physique légère. C'est le constat surprenant d'une nouvelle étude internationale menée auprès de plus de 6.000 enfants âgés de 11 ans, et suivis jusqu'à 24 ans, révélant que des activités douces mais régulières, comme une longue promenade, la natation, les tâches ménagères, ou encore le vélo, pourraient contribuer à prévenir l'obésité liée à la sédentarité dès l'enfance.

Près de trois enfants âgés de 7 à 9 ans seraient atteints de surpoids et/ou d'obésité dans la région européenne de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), d'après des constatations rendues publiques par l'autorité sanitaire. En parallèle, dans un rapport daté de 2019, elle estime à plus de 80% la part des adolescents scolarisés qui ne respectent pas les recommandations en matière d'activité physique (au moins une heure au quotidien) à l'échelle mondiale, alertant sur les risques liés à la sédentarité. Un constat alarmant sur lequel s'est penchée une équipe de chercheurs internationaux, qui s'est attachée à évaluer l'association entre activité physique et indice de masse graisseuse.

Une hausse nette de la sédentarité

Ces travaux d'envergure ont été conjointement menés par l'université d'Exeter, (Angleterre), l'université de l'est de la Finlande, l'université de Bristol (Angleterre), et l'université du Colorado (Etats-Unis), en se basant sur les données de l'Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Au total, 6.059 enfants âgés de 11 ans ont été inclus dans ces recherches, qui se sont étendues jusqu'à leur 24e anniversaire. Une période durant laquelle les participants ont porté un accéléromètre à la taille pour mesurer leur sédentarité, leur activité physique légère et modérée à vigoureuse, aux âges de 11 ans, 15 ans et 24 ans. Dans le même temps, les chercheurs ont recueilli des données sur leur masse graisseuse et leur masse musculaire squelettique, ainsi que des échantillons de sang à jeun pour évaluer leur glucose, leur insuline, ou encore leur cholestérol.

Publiés dans la revue Nature Communications, les résultats de ces travaux montrent dans un premier temps que la sédentarité a augmenté au cours de l'étude, passant d'environ 6 heures par jour dans l'enfance à 9h chez les jeunes adultes, tandis que le temps consacré à une activité physique légère a diminué de 6 à 3 heures au quotidien. Seule l'activité modérée à vigoureuse est restée stable. Les chercheurs ont observé un lien entre sédentarité et augmentation de la masse graisseuse corporelle totale, de l'ordre de 1,3 gramme pour chaque minute de sédentarité. Parmi la masse graisseuse acquise au cours de la croissance des participants, 7 à 10% pourraient être liés à la sédentarité.

"L'antidote à l'effet catastrophique de la sédentarité"

A contrario, l'activité physique légère a été associée à une baisse de la masse graisseuse corporelle totale, de l'ordre de 3,6 grammes pour chaque minute d'exercice. Au cumulé, l'activité physique légère aurait ainsi pu permettre de réduire de 950 grammes à 1,5 kilogramme la masse graisseuse corporelle au cours de la croissance des participants. Un résultat qui n'a pas été observé avec l'activité physique modérée à vigoureuse, incluant les fameuses recommandations de l'OMS, puisqu'elle n'a permis de faire baisse la masse graisseuse totale 'que' de 70 à 170 grammes au cours de la croissance des enfants.

"Ces nouveaux résultats soulignent avec force que l'activité physique légère peut être un héros méconnu dans la prévention de l'obésité de masse graisseuse dès le début de la vie. Il est grand temps que le monde remplace le mantra '60 minutes par jour en moyenne d'activité physique modérée à vigoureuse' par 'au moins 3 heures par jour d'activité physique légère'. L'activité physique légère semble être l'antidote à l'effet catastrophique de la sédentarité chez les jeunes", explique le Dr Andrew Agbaje, l'un des co-auteurs de ces travaux, dans un communiqué.

Et de conclure : "Notre étude fournit de nouvelles informations qui pourraient être utiles pour la mise à jour des futures lignes directrices et déclarations politiques en matière de santé. Les experts en santé publique, les décideurs politiques, les journalistes et les blogueurs spécialisés dans la santé, les pédiatres et les parents devraient encourager la pratique continue et soutenue d'une activité physique légère pour prévenir l'obésité infantile".

Près de 2 milliards d'adultes étaient en surpoids, dont plus de 650 millions de personnes obèses, en 2016, d'après des données publiées par l'OMS. L'autorité sanitaire rappelait alors qu'une hausse de l'indice de masse corporelle accroit le risque de maladies cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques, de diabète, et de certains cancers.