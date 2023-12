Réquista. Du monde au bal de l’Accordéon-club

Le bal de Noël organisé pour la première fois en cette période de l’année par l’ACR a connu un grand succès ; les amateurs de danses folklores et musettes ne s’y sont pas trompés ! Ils ont évolué tout au long de la soirée sur la piste de danse au son d’un orchestre exclusivement constitué de pères noël experts en musique. Les parents avaient superbement décoré la salle de spectacle, et l’entracte fut bienvenu aux alentours de vingt-trois heures pour permettre aux danseurs de s’hydrater et se restaurer autour des gâteaux faits maison. Les échaudés confectionnés par Yohan et ses lutins ont eu un grand succès.

L’assemblée générale de l’association se déroulera vendredi 29 décembre à 21 heures au local musical.