Jours fériés et vacances : ils tombent de façon plutôt avantageuse en 2024, voici toutes les dates

Cette année 2024, les jours fériés tombent plutôt bien pour avoir des vacances à rallonge !

L'année 2024 est bientôt là, l'occasion de planifier ses projets... et de voir quand on aura le temps de les mettre en place ! Le plus facile est souvent de s'associer aux jours fériés, qui sont au nombre de 11. Cette année, ils tombent plutôt bien pour s'offrir des week-ends prolongés :

Jour de l'An : lundi 1er janvier 2024

Lundi de Pâques : lundi 1er avril 2024

Fête du Travail : mercredi 1er mai 2024

Victoire 1945 : mercredi 8 mai 2024

Ascension : jeudi 9 mai 2024

Lundi de Pentecôte : lundi 20 mai 2024

Fête nationale : dimanche 14 juillet 2024

Assomption : jeudi 15 août 2024

Toussaint : vendredi 1er novembre 2024

Armistice 1918 : lundi 11 novembre 2024

Noël : mercredi 25 décembre 2024

Les dates des vacances en 2024

Pour toutes les zones en France, les vacances de Noël se terminent lundi 8 janvier 2024. Voici quand les élèves repartent en repos pour les vacances d'hiver :

Zone A : samedi 17 février au lundi 4 mars

Zone B : samedi 24 février au lundi 11 mars

Zone C : samedi 10 février au lundi 26 février

Corse : samedi 24 février au lundi 11 mars

Pour les vacances de printemps :

Zone A : samedi 13 avril au lundi 29 avril

Zone B : samedi 20 avril au lundi 6 mai

Zone C : samedi 6 avril au lundi 22 avril

Corse : samedi 27 avril au lundi 13 mai

Pour les vacances d'été :

Toutes les zones : samedi 6 juillet

Voici la date de la rentrée des classes :

Toutes les zones : lundi 2 septembre

Pour les vacances de la Toussaint :

Toutes les zones : samedi 19 octobre au lundi 4 novembre

Pour les vacances de Noël :

Toutes les zones : samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 2025

.