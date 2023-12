2023 en Aveyron : retour sur l'opération coup de poing des Jeunes agriculteurs qui ont mis la tête à l'envers aux panneaux d'entrée des communes

On poursuit notre tournée des rétrospectives des faits marquants de l'année 2023 avec l'actualité économique et sociale en Aveyron.

L’opération initiée par les agriculteurs du Tarn au début du mois de novembre s’est étendue très rapidement à presque tous les départements du pays avec un slogan commun : "On marche sur la tête !". Et l’Aveyron ne fut pas en reste. L’objectif étant d’alerter, sans dégrader, tant l’opinion que les pouvoirs publics, sur ce qu’ils considèrent comme "toujours plus de normes, de restrictions et d’interdictions" pénalisant l’agriculture française.

A lire aussi : Aveyron : on vous dit pourquoi de plus en plus de panneaux vont se retrouver la tête à l'envers jusqu'à dimanche

Taxes, prix du lait...

Concrètement, la défiscalisation du gazole non routier (GNR), la baisse du remboursement partiel des taxes sur le carburant ou encore la mise en avant par le gouvernenement de la viande de synthèse ont amené les agriculteurs à battre le pavé avec leurs tracteurs.

Soutien à l'élevage et renouvellement des générations

En début d’année, le monde agricole aveyronnais et les politiques, ont profité du Salon de l’agriculture pour réclamer un plan de soutien à l’élevage. Le renouvellement des générations a aussi été au cœur des échanges avec la formation.

Un élevage qui continue à avoir le vent en poupe pour la race aubrac. En revanche, le prix du lait en négociation, fait grimper la colère des éleveurs Aveyronnais qui ont mis sur pied différentes manifestations. Et l’inflation n’épargne évidemment pas les éleveurs. Ironie de l’histoire, c’est au moment où les éleveurs sont en plein chaos que la transhumance entre au patrimoine de l’Unesco. Le vautour n’a pas fini d’y planer et le loup de roder.

Eau, bio, inflation…

La problématique de l’eau et la chute du bio, due à l’inflation et à l’arrêt des aides de l’Etat, pèsent sur la balance des agriculteurs sans oublier la maladie hémorragique épizootique (MHE) ou encore la grippe aviaire.