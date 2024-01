Aveyron : les travaux de construction de l’usine Kéréa, la future usine de traitement des déchets ménagers, débuteront en mars

La future date de mise en service de l’usine de valorisation et d’enfouissement des déchets ménagers, à Viviez et à Aubin, a été décalée d’un an, à début 2026.

Après plus d’un an de travaux de terrassement et 460 000 m3 de terre remblayés, la plateforme de 5 hectares à Dunet est prête à recevoir les installations du projet Kéréa, une usine de valorisation et d’enfouissement des déchets ménagers.

Un an de travaux de terrassement

Répartie en trois sites (Igue du Mas, Dunet et Cérons) sur les communes de Viviez et d’Aubin, cette installation traitera 90 000 tonnes de déchets par an. "La construction débutera début mars", détaille Thierry Sol, nouveau président de Solena, une filiale commune du groupe Séché et de l’entreprise aveyronnaise Sévigné, qui annonce avoir sélectionné les entreprises qui interviendront sur le chantier.

Les entreprises retenues

"L’idée était d’aller les chercher dans le vivier des entreprises aveyronnaises, qui pouvaient répondre à des marchés conséquents. On a attribué le lot le plus important, qui est le lot génie civil, à un groupement d’entreprises du département."

Il est composé de Lagarrigue à Firmi, d’Andrieu à Rodez et de Boutonnet à Aubin. "Des retombées économiques assez importantes pour le territoire", se félicite Solena qui affirme avoir confié à des entreprises locales. "Une grosse moitié de l’investissement global", estimé à 79 000 000 €. Un chiffre en hausse de près de 30 000 000 € depuis le feu vert de la préfecture en août 2020.

Le projet a en effet subi en partie l’inflation et quelques modifications. "Des process nécessaires ont été également introduits. On a notamment quadruplé le budget sécurité incendie sur demande normative de nos assureurs. On a rajouté des bretelles à la ceinture", précise Stéphane Foury, responsable de projet au sein de l’entreprise.

"En termes de génie civil, je pense qu’en Aveyron, voire en Occitanie, c’est l’un des plus gros chantiers. Il n’y a pas eu beaucoup de choses de cet ordre-là", se réjouit néanmoins Thierry Sol. Une centaine de personnes, avec une pointe à 150, seront ainsi mobilisées sur le site, pendant deux ans.

Initialement prévue début 2025, la date de mise en service de l’usine, avec à la clé 38 emplois, a été donc revue et décalée à début 2026. Un retard que les représentants de l’entreprise expliquent "essentiellement par des recours judiciaires" engagés contre le projet par l’association Adeba.

Les recours continuent

L’association Adeba dénonce "la dangerosité de l’industrie des déchets" et l’incohérence du projet avec les enjeux du territoire et a contesté l’autorisation environnementale délivrée en 2020 par l’État. "On a perdu devant le tribunal et là, on est toujours au fond devant la Cour administrative d’appel de Toulouse", résume Maître Alice Terrasse. "Aucun référé n’a été déposé. Donc, c’est un dossier qui pourrait être jugé dans le courant de l’année 2024. Peut-être au dernier semestre." Mais la requête n’étant pas suspensive, les travaux continuent. "Il aurait été bien que Solena attende l’issue des recours. Ils ont préféré passer en force", regrette l’avocate de l’association.

De leur côté, les porteurs de projet se défendent en évoquant une décision prise en accord avec le Sydom de l’Aveyron, chargé de la gestion des déchets du département et qui porte ce projet dans le cadre d’une délégation de service public.

"C’est l’ensemble des parties, y compris notre délégant, qui a validé ce principe de continuer à avancer. Mais ça a ralenti le temps du montage de la préparation du chantier, notamment le bouclage et la passation des marchés", explique Danielle Escano, responsable des relations publiques et de la communication auprès de l’entreprise Séché.