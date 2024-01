Luc-la-Primaube. Les élèves des cours de modern jazz ont présenté des chorégraphies de Noël

Parmi les clubs d’activités enfants, la MJC de Luc-la-Primaube propose des ateliers de danse et modern jazz, salle Terre des Hommes à l’Espace Antoine de St-Exupéry à La Primaube. Ces cours animés par Camille Melloul le mercredi matin, s’adressent aux enfants de 4 à 6 ans de 9 h 30 à 10 h 15, aux 6/8 ans de 10 h 15 à 11 heures et aux 8/12 ans de 11 heures à midi. À la veille des vacances de fin d’année, Camille avait invité les parents et grands-parents à venir découvrir le travail effectué depuis la rentrée par leurs enfants ou petits-enfants qui leur ont présenté des chorégraphies de Noël avec des pas de danse jazz, des pas chassés, des vagues, des déplacements dans l’espace… Toutes ces jeunes passionnées ont été saluées pour leur excellent niveau par des applaudissements.