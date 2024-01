Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’exposition bourse d’échanges multicollections miniatures se prépare

Depuis plus de 20 ans, le Centre social du pays d’Olt et des bénévoles organisent une exposition/bourse d’échange multicollections miniatures. Mercredi 3 janvier, s’est tenue une réunion de préparation à la salle des Genêts, afin de peaufiner les préparatifs d’une organisation bien rodée. L’édition 2024 aura lieu le dimanche 28 janvier de 9 heures à 17 heures à la salle de l’espace culturel. Si vous souhaitez exposer, réservez votre emplacement dès à présent et jusqu’au 24 janvier auprès du Centre social. Tarif : 2 € par table de 1 m 80 (2 tables maximum par exposant).

Uniquement pour les exposants qui le souhaitent, possibilité de prendre le repas de midi sur place et aussi de réserver un plateau.

L’emplacement et le repas sont à régler par chèque, à l’inscription, à l’ordre du Centre social du Pays d’Olt.

Pour plus de renseignements, contactez le Centre social du pays d’Olt au 05 65 70 30 29 ou sur centresocialpaysdolt@yahoo.fr