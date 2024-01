"On l'attendait !" : la station de Laguiole lance sa saison ce mercredi, une partie du domaine va ouvrir

Grâce au froid, l’équipe de la station de Laguiole a fabriqué de la neige de culture pour ouvrir ce mercredi 10 janvier à 13 heures.

Voilà qui tombe à pic pour fêter la nouvelle année. La station de Laguiole ouvre une partie de son domaine ce mercredi 10 janvier 2024 à partir de 13 heures.

Présent aux vœux du président du Département lundi soir, Vincent Alazard, maire de Laguiole et président du syndicat mixte des stations de l’Aubrac aveyronnais, ne faisait pas la fine bouche. Il a pu compter sur l’arrivée du froid et sur l’équipe de la station menée cet hiver par le nouveau binôme Arnaud Ratel et Tony Crespo. "Nous avons commencé à fabriquer de la neige de culture à partir de samedi en fin de journée. Avec le froid actuel, nous avions -12° ce matin à 8 heures, nous pouvons faire de la neige jour et nuit", explique Arnaud Ratel qui se réjouit de cette aubaine en lançant : "On l’attendait !"

Car le plateau de l’Aubrac est capricieux. Si Arnaud Ratel a effectué depuis deux ans des travaux de maintenance pour le compte de la Stem à Laguiole, celui qui a écumé des domaines skiables en Croatie, Azerbaidjan ou encore au Kazakhstan, en découvre l’usage. "Il faut être réactif, les températures fluctuent, il pleut souvent, il faut être un couteau suisse", confie ce passionné de la montagne, originaire de la Dordogne, qui ne devrait pas tarder à découvrir aussi le couteau laguiole !

"Faire perdurer la station"

En attendant, la station de Laguiole propose quatre pistes sur le secteur du Bouyssou dont le télé-sucette ainsi que la piste de luge en accès libre. Ce sera aussi le cas les jours suivants auxquels s’ajouteront les pistes Lac 2 et du Bosquet ce week-end, avant la fermeture programmée lundi et mardi comme il a été convenu hors vacances scolaires.

Une satisfaction pour la station laguiolaise, ce qui fait dire à Arnaud Ratel. "Il faut que la station de Laguiole perdure, c’est important pour ce type de structure. Nous pouvons compter sur les services de l’Etat pour la mise aux normes car le ski n’est pas forcément viable mais cela perdure malgré les contraintes."

Réouverture du Refuge à Brameloup

La station voisine de Brameloup ne peut pas en espérer autant, faute d’équipement de canon à neige. Toutefois, Gonzalo Diaz, chef d’exploitation de la station, bien habitué au plateau, ne boude pas son plaisir de voir la station connaître une bonne fréquentation pendant les fêtes de fin d’année.

"Les chalets étaient remplis et il y avait bien une cinquantaine de véhicules sur le parking pour le réveillon." Il faut dire aussi que Brameloup a reçu un beau cadeau, à défaut de neige, avant Noël, à savoir la réouverture du restaurant "Le refuge" par Virginie Salazard, aussi propriétaire de l’Annexe à Aubrac.

Renseignements au 05 65 44 35 94