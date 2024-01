Espalion. Trois associations en vedette aux vœux municipaux

En ouverture des vœux du maire Éric Picard, trois associations culturelles ont réalisé chacune une prestation réussie, devant un public de 250 à 300 spectateurs.

La ville compte de nombreuses associations et offre une riche palette pour choisir un passe-temps et nourrir une passion. Lundi soir, trois d’entre elles ont représenté cette diversité et ont été vivement applaudies par le public.

La Cabrette du Haut-Rouergue fait rayonner le folklore du terroir dans toute la région, et parfois, loin des frontières du département. Polkas, valses, bourrées diverses, chants, accompagnées par des accordéonistes et cabrettaïres offrent un programme attrayant qui séduit les spectateurs. Lundi soir, ses danseurs, accompagnés d’un accordéoniste ont donné un aperçu de leur talent.

Après les danses traditionnelles, les jeunes du club Rythme et danse, sous la conduite de leur professeur Mandy Cavaroc, ont apporté un ton de modernité et beaucoup de rythme. Ce club, qui compte près de 200 adhérents, propose aux élèves une large gamme d’activités : éveil, initiation, street art, danse moderne, modern jazz, classique, contemporain…

Enfin, Les chanteurs du groupe Song et leur cheffe de chœur Renée Agaya Gonthier ont clamé les valeurs d’amour, fraternité, tolérance, espoir, que véhicule le gospel. Une association qui compte désormais vingt ans et qui accueille des volontaires.

Les danseurs de la Cabrette

du Haut-Rouergue interprétant une danse traditionnelle.