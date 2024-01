VIDEOS. "Si ça ne bouge pas, on va vraiment s'énerver" : les agriculteurs déversent du fumier sur routes et autoroutes en Occitanie

Des actions sont menées par les FDSEA de Haute-Garonne, d'Ariège et de Tarn-et-Garonne sur l'A64, l'A62 et la RN20 ce jeudi 18 janvier dans l'après-midi, pour une durée illimitée.



Remontées comme jamais "face à l'indifférence de l'Etat", les Fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) d'Occitanie sont à nouveau passées à l'action ce jeudi 18 janvier à 14 heures, après une première mobilisation à Toulouse le mardi 16 janvier qualifiée de "fiasco" par la FNSEA.

"Pour une durée indéterminée"

Cette fois, c'est sur les axes routiers d'Occitanie que les agriculteurs sont allés déverser leur colère et faire entendre leurs revendications, avec en têtes de gondole les FDSEA et JA (Jeunes agriculteurs) de Haute-Garonne, d'Ariège, de Haute-Garonne et d'Aude. Les trois premières sont passées à l'action "pour une durée indéterminée" en bloquant routes et autoroutes en quatre endroits et en y déversant entre autres bottes de paille ou fumier, comme elles l'avaient fait mardi à Toulouse, devant la Cité administrative et l'ASP.

En Haute-Garonne, environ 200 agriculteurs sont rassemblés aux abords de l'autoroute A64 au niveau de la sortie 27 à Carbonne. Selon La Dépêche du Midi, la préfecture leur refuserait l'accès à l'autoroute. Pour Jérôme Bayle de la FDSEA 31, "on ira quand même". Les agriculteurs ont érigé un mur de paille dans les deux sens entre les sorties 26 et 27, selon France 3 Occitanie. "On va se relayer pour bloquer jour et nuit jusqu'à ce qu'Attal vienne en Occitanie avec le carnet de chèques, a assuré le syndicaliste (...) Si ça ne bouge pas, on va vraiment s'énerver. S'il le faut, on ira jusqu'à paralyser tout Toulouse".

Le blocage de l'A64 a occasionné rapidement plus de 5 kilomètres de bouchons.

En Ariège, les agriculteurs ont bloqué la RN20 dans les deux sens à Pamiers entre les sorties 6 et 7 avec une cinquantaine de tracteurs qui ont déversé du fumier sur la chaussée. D'autres axes routiers du département seraient aussi dans le viseur des agriculteurs.

\u26a0\ufe0f#manifestation | entre les sorties 6 de Pamiers sud et 7 de Verniolle

\u27a1\ufe0fLa #RN20 sera neutralisée aujourd'hui à partir de 13 h dans les 2 sens de circulation

\u27a1\ufe0fDes itinéraires alternatifs sont mis en place \u2b07\ufe0f pic.twitter.com/kaxBYl9no5 — Préfet de l'Ariège (@Prefet09) January 18, 2024

Le préfet de l'Ariège, Simon Bertoux, doit venir dans l'après-midi à Pamiers rencontrer les manifestants.

Dans le Tarn-et-Garonne, les agriculteurs ont bloqué l'autoroute A62 en deux endroits et dans les deux sens, à Valence et à Castelsarrasin, au niveau des péages, bloquant l'accès aux automobilistes. Les Jeunes agriculteurs du département ont écrit au Premier ministre Gabrial Attal pour l'inviter à venir sur place.

15h26 : sur #A62, manifestations en cours sur l'entrée n° 8 Valence D'Agen et Castelsarrasin n°9. Entrées et sorties impossibles à ces 2 péages.

Sortie conseillée à Agen n°7 en dir de Toulouse et à Montauban n°10 en dir de Bordeaux. Écoutez #Radio1077 #InfoTrafic — Autoroute A62 (@A62Trafic) January 18, 2024

Dans l'Aude enfin, un barrage filtrant doit être installé ce vendredi 19 janvier dès 9 heures du matin au niveau du péage de Castelnaudary sur l'autoroute A61.