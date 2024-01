Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les écoliers champions de lecture !

Cette année encore, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Sainte-Marie participent à la 12e édition du concours des petits champions de la lecture. Les enfants doivent choisir un livre, trouver un extrait qui leur semble le plus intéressant et le lire pendant une durée de trois minutes.

Depuis le mois de septembre, ils s’entraînent à l’école. Mise en voix du texte, personnages, fluence… autant de critères travaillés tous ensemble. Le résultat est surprenant. Pour représenter l’école, il fallait malheureusement n’en choisir qu’un.

C’est avec cette lourde tâche que se sont retrouvés les élèves et leur jury, mardi, pour cette première épreuve, à la salle de l’Éveil cinéma.

Ainsi, les enfants ont lu leur extrait à tour de rôle sous le regard impressionné du jury. Après quelques minutes d’attente et une délibération délicate, la gagnante est Louison Sage, en CM1, elle représentera l’école et la ville de Saint-Geniez-d’Olt à l’épreuve départementale ! Un grand merci aux membres du jury qui les ont accompagnés cette année : M. Bayol, Mme Fouet, la directrice de l’établissement, M. Le Floch, le bibliothécaire, et Clarisse, l’ancienne gagnante. Merci également à M. Cabral pour la partie technique de l’épreuve, à la mairie qui les a soutenus dans ce projet et qui a offert à chaque participant un livre, afin de poursuivre sur la lancée de la lecture.

Tout le monde est ravi de cette aventure, prêt à continuer le travail de la lecture expressive et surtout, bien évidemment, prêts à soutenir Louison pour la suite des épreuves.