Baraqueville. Une deuxième boutique solidaire

C’est au centre social de Barqueville qu’a eu lieu l’inauguration de la Baraqu’à Fripes et des nouveaux aménagements de la Banque alimentaire, en présence d’élus du territoire, de nos partenaires et d’habitants du Pays Segali.

Ces deux actions portées par le CSCPS ont pour mission principale d’aider les personnes et les familles qui sont confrontées à des difficultés et des conditions économiques difficiles, de passer ce cap, en apportant une réponse à leurs besoins vestimentaires et alimentaires.

Installés dans les locaux du 156 avenue du centre, ces nouveaux espaces sont des lieux de solidarité et de convivialité, aussi bien pour les personnes accueillies que pour les bénévoles.

Concernant la Baraqu’à Fripes : cette boutique de vêtements d’occasion, permet à tout citoyen, de participer à une démarche écologique et de pouvoir se faire plaisir à petit prix en réalisant des achats de seconde main.

Elle est gérée par une équipe de bénévoles qui trie vos dons de vêtements, les installe dans les rayonnages, et les propose à la vente deux fois par mois : deuxième mercredi de 10 h à 12 h et le dernier samedi de 10 h à 12 h. Les bénéfices de la Baraqu’à Fripes participent à améliorer le quotidien des bénéficiaires de l’aide alimentaire.

La Baraqu’à Fripes est accessible gratuitement pour les personnes inscrites à la Banque alimentaire lors des distributions. L’équipe de bénévoles du centre social gère et organise la distribution tous les quinze jours dans ses locaux de Naucelle et de Baraqueville.

Les familles bénéficiaires de l’aide alimentaire sont orientées par les services sociaux de différents organismes pour une période déterminée.

Un accueil convivial et chaleureux règne lors de ces temps de rencontre grâce à l’engagement des bénévoles et de nouveaux liens de solidarité se tissent en Pays Segali.