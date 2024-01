Saint-Martin-de-Lenne. L’assainissement sera la priorité 2024

Le maire, Sébastien Cros, et son conseil municipal ont présenté leurs vœux à la population à la salle des fêtes. C’est devant de nombreux habitants, qu’il débutait son discours en ayant une pensée très sincère pour les concitoyens hospitalisés ou en maison de retraite, les personnes qui ont subi la séparation d’un membre de leur famille ou d’un ami au cours de l’année.

Il poursuit en présentant les principales réalisations de l’année écoulée : remplacement des lampes de l’éclairage public par des lampes LED et extinction de l’éclairage public. (Les deux actions cumulées ont permis une économie d’énergie de 60 % avec un retour sur investissement en moins de 4 ans.) ; acquisition de nouveaux matériels ; entretien des cimetières ; réfection en totalité du revêtement de l’impasse des Combes et de la rue de la Croix de Béziers ; rénovation de l’appartement de l’ancienne mairie ; renaturation du ruisseau d’Orbis… Concernant le tri des déchets, il a indiqué que des efforts avaient été réalisés ces dernières années mais que cette année un relâchement au niveau du tri a été constaté. Il a invité la population à se remobiliser pour que l’on ne retrouve plus de verre dans les bacs noirs par exemple, un geste important pour la planète et pour le porte-monnaie de chacun.

Il poursuivait en présentant les projets 2024 : ils seront concentrés sur l’assainissement : fin des travaux d’extension de l’assainissement sur le secteur de l’Orée du Bourg, réalisation en totalité de l’assainissement de Lenne, avec l’enfouissement des réseaux secs, rénovation de la conduite d’eau et renaturation en partie du ruisseau de Lenne en le débusant ; rénovation du secrétariat de mairie et de la salle du conseil ; réfection d’une partie du mur du cimetière de St-Martin ; étude de construction d’une ombrière photovoltaïque et la réfection de la RD en traverse avec l’enfouissement des réseaux, la réfection du revêtement avec un travail autour de la réduction de la vitesse ; travaux de rénovation du revêtement du parking de la salle des fêtes ; travail pour l’amélioration de la communication à la population ; l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal continue.

Avant d’inviter l’assistance à partager le vin d’honneur, il remerciait les associations, les bénévoles qui s’investissent dans l’animation du village, puis le personnel communal et communautaire, l’ensemble des conseillers municipaux.